لجنة استرداد أراضي الدولة: 157 ألف طلب لتقنين الأوضاع

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن التنسيق مع المحافظات المختلفة ساهم في تقنين أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة.

وأضاف أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "اللجنة تعمل على مدار الـ24 ساعة، ولدينا إصرار وحرص على حل بعض الموضوع الإدارية التي كانت تعطل إجراءات تقنين الأوضاع".



وأشار: "تم تلاقي الأمور الإدارية التي كانت تعطل إجراءات تقنين الأوضاع، ومنها عدم استيعاب البعض أنه يسدد حق الدولة"، موضحا: "تم معاينة 157 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة".



وأشار: "لدينا حوالي 45 ألف طلب جاهزين للتعاقد، ولكن هناك الكثير تقدموا بتظلمات لأنه يرون أن التسعير مبالغ فيه"، موضحا: "في حالة تظلم المواطنين من التسعير واعتباره مبالغ فيه بنحاول مع المحافظات نشوف ايه المشاكل وبنعمل لجان أخرى عشان نشوف التسعير مع المواطن".

التخفيف على المواطن

ولفت: "اللي بيحاول يمتنع عن أداء الحقوق وإعطاء الدولة حقوقها يتم ضمه للإزالة لأنه تعدي على أراضي الدولة"، مؤكدا: "الفكرة الأساسية للجنة هو التخفيف على المواطن وتقنين أوضاعهم دون تحميلهم أكثر مما يجب ومن يسدد المفروض عليه يتم فورا إصدار العقد له".

