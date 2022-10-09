عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة استرداد أراضي الدولة: 157 ألف طلب لتقنين الأوضاع

تقنين الأراضي
تقنين الأراضي

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن التنسيق مع المحافظات المختلفة ساهم في تقنين أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة.

txt

محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لعدد من طلبات أراضي أملاك الدولة

txt

نائب محافظ قنا يشدد على سرعة إنهاء أعمال تقنين أراضى أملاك الدولة

وأضاف أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "اللجنة تعمل على مدار الـ24 ساعة، ولدينا إصرار وحرص على حل بعض الموضوع الإدارية التي كانت تعطل إجراءات تقنين الأوضاع".

وأشار: "تم تلاقي الأمور الإدارية التي كانت تعطل إجراءات تقنين الأوضاع، ومنها عدم استيعاب البعض أنه يسدد حق الدولة"، موضحا: "تم معاينة 157 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة".


وأشار: "لدينا حوالي 45 ألف طلب جاهزين للتعاقد، ولكن هناك الكثير تقدموا بتظلمات لأنه يرون أن التسعير مبالغ فيه"، موضحا: "في حالة تظلم المواطنين من التسعير واعتباره مبالغ فيه بنحاول مع المحافظات نشوف ايه المشاكل وبنعمل لجان أخرى عشان نشوف التسعير مع المواطن".

 

التخفيف على المواطن

 

ولفت: "اللي بيحاول يمتنع عن أداء الحقوق وإعطاء الدولة حقوقها يتم ضمه للإزالة لأنه تعدي على أراضي الدولة"، مؤكدا: "الفكرة الأساسية للجنة هو التخفيف على المواطن وتقنين أوضاعهم دون تحميلهم أكثر مما يجب ومن يسدد المفروض عليه يتم فورا إصدار العقد له".
 

لجنة استرداد أراضي الدولة استرداد أراضي الدولة اراضي الدولة أحمد أيوب المحافظات أوضاع المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 25-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

الزمالك يهزم فلامبو البوروندى 1-0 برأسية عبدالمجيد وينتظر مباراة العودة للتأهل

رئيس تايوان تتعهد بتعزيز القوة القتالية مع تصاعد التوترات في الصين

أحمد موسى: ليس من حق تركيا التنقيب عن الغاز في ليبيا

الموسيقيين عن أغنية انتش واجري: صحينا من النوم وجدنا حاجة غريبة منتشرة

سعر الكاوتش وصل 11 ألف جنيه.. أحمد موسى: اللي معاه عربية يحافظ عليها

سعر وأوراق استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يغنيك عن الأدوية.. أقوى مضاد حيوي في العالم موجود بمطبخك

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبقول والحديد

بعد كشفها سبب عدم إنجابها.. 5 إطلالات لـ غادة إبراهيم| شاهد

نوع شائع من الحبوب كثرة تناوله يؤدي للإصابة بانسداد الشرايين ومرض السكري

فيديو

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

سجن وغرامة.. محامي سائق السويس المتهور يطالب ببراءته والمحكمة تصدر حكمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ