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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصومال يحظر منصات رقمية تبث أخبارًا متطرفة لحركة «الشباب» الإرهابية

الصومال
الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية، أنها فرضت حظراً على نشر أخبار حركة "الشباب" وأفكارها المتطرفة في وسائل الإعلام المحلية والمنصات الرقمية، وذلك استجابة للقرارات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد الحركة، في إطار مجابهتها على كافة المستويات.

 جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الإعلام الصومالي "عبد الرحمن يوسف العدالة"، قال فيه إن البلاد تخوض حرباً طاحنة ضد حركة "الشباب" منذ الأسابيع الماضية، وحقق الجيش الصومالي تقدماً عسكرياً في جبهات القتال في أكثر من إقليم، لكن الحكومة استحدثت حرباً إعلامية جديدة لمواجهة هذه الحركة إعلامياً. 

وأشار "عبد الرحمن" إلى أن الحكومة قررت حظر 40 منصة رقمية في "فيسبوك" و"تويتر" كانت تابعة للحركة الإرهابية تستخدمها لإرهاب المجتمع، كحرب دعاية لاستقطاب الشباب في مناطق متفرقة بوسط البلاد.

وثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذا الإجراء الذي نادى به المرصد أكثر من مرة في تقاريره الدورية، مؤكدًا خطورة الآلة الإعلامية التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية في بث سمومها وترويج أفكارها المتطرفة وإقناع الناس بها، خاصة الشباب، من خلال خلط الجيد بالسيئ والتلاعب بتفسير الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة من أجل التدليس وتوصيل مفاهيمهم المغلوطة، إضافة إلى خلق صورة ذهنية ذات تأثير مزدوج قادرة على الجذب والإرهاب في الوقت ذاته. كما يتطلع المرصد إلى تحقيق نتائج هذا الإجراء رغم تأخره، لحجب أفكار هذه الحركة عن المجتمع وخاصة الشباب.

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