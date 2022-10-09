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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصري ينضم لفوربس يكشف كواليس اختياره أحد الشخصيات المؤثرة عالميا

أرشيفية
أرشيفية

قال محمد جاويش، مؤسس منصة "آي سكول" لتعليم البرمجة للأطفال وضمن قائمة المصريين في قائمة فوربس، إنه علم بوجوده ضمن قائمة فوربس العالمية من المؤسسة نفسها وبلغته بالخبر لتحضير جلسة تصوير خاصة بالمجلة، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة لتعليم البرمجة للأطفال في الشرق الأوسط.

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وأضاف محمد جاويش، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم بدأوا العمل في المنصة عام 2018 وتتلقى الأطفال بداية من سنة 6 إلى 18 سنة، مفيدا بأن مصاريف الالتحاق بالمنصة تبدأ من 200 جنيه في الساعة.

واستكمل: "لدينا أكثر من 9 آلاف خريج من المنصة وطلاب من ألمانيا وكندا وامريكا والسعودية ومصر"، مؤكدا أن هدفهم التأسيس لمجال الذكاء الاصطناعي والموضوع لا يؤثر على دراسة الأطفال بل تساعدهم في الرياضات والفيزياء والعلوم.

الشرق الاوسط الذكاء الاصطناعي منصة آي سكول قائمة فوربس محمد جاويش

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