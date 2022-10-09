طلب إحاطة بسبب أزمة سحب أختام الشعار من الوحدات القروية بكفر الشيخ

تقدم الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسبب أزمة سحب أختام شعار الجمهورية من الوحدات المحلية القروية بالمحافظة.

وقال النائب محمد زكي، إنه لا يصح بأي شكل من الأشكال سحب أختام شعار الجمهورية من القرى بالمحافظة، وهو ما يمثل تعطيل لمصلحة المواطن وإرهاقه مادياً ومعنوياً في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

وطالب «زكي» رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى الجهات المختصة لهذا الشأن لاتخاذ اللازم نحو هذا الأمر.