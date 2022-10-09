مبادرة ابدأ: نسعى لتوفير 150 ألف فرصة عمل

قالت دينا الدليل عضو فريق المبادرة الوطنية "أبدا" لتوطين الصناعة، إن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي بضرورة ربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة، ومن أجل ذلك تم إطلاق تلك المبادرة الهامة.

وأضافت "الدليل" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، جاءت هذه المبادرة لتطوير قطاع الصناعة بشكل عام بما يتطلب مع بناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت عضو فريق المبادرة الوطنية "أبدا" لتوطين الصناعة أن أهم أهداف المبادرة هي توطين الصناعات وتوفير 150 ألف فرصة عمل عن طريق زيادة استثمارات بحوالي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

