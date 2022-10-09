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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بإشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تنشر الصور الأولى لأخر تجاربها الصاروخية.. شاهد

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

نشرت حكومة كوريا الشمالية مجموعة صور لسلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجريت بين 25 سبتمبر الماضي واليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وجه بالتدريبات العسكرية الاستراتيجية للقوات النووية والتجارب الصاروخية في الأسابيع الأخيرة لمواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

 

وقالت السلطات في دول مجاورة إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد ، وهو السابع من نوعه الذي تطلقه بيونج يانج في الأيام الأخيرة مما زاد من القلق على نطاق واسع في واشنطن وحلفائها في طوكيو وسيول.

وقال مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية إن الزيادة الطفيفة في إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية قد تشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017، مع ملاحظة الاستعدادات في موقع الاختبار لعدة أشهر.

 

وصرح وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو للصحفيين بأن الصاروخين اللذين تم إطلاقهما اليوم الأحد وصلتا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا 350 كيلومترا.

وتم إطلاق الأولى في حوالي الساعة 1:47 صباحًا (1647 بتوقيت جرينتش) والثانية بعد حوالي ست دقائق.

وأضاف أنها وقعت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ، وأن السلطات تبحث في نوعها ، بما في ذلك احتمال أنها كانت صواريخ باليستية أطلقتها الغواصات.

وقال الجيش الأمريكي إنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عمليات الإطلاق ، التي قال إنها تسلط الضوء على 'التأثير المزعزع للاستقرار' لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

كوريا الشمالية كيم يونج اون الزعيم تجارب التجارب الصاروخية

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