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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 : اشتغل بحماس

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

تشير توقعات برج العذراء اليوم، كنت في مأزق وتحتاج إلى القيام بشيء يساعدك على كسر النمط الذي وقعت فيه، اليوم شد الأحزمة والحذر من الاستثمارات والنفقات.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

يمكنك العمل بصبر وقد لا تتفاعل بحماسة فيما يتعلق بأي مسألة مالية أو محلية، قد يكون هذا هو أكبر قوتك، قد يكون رئيسك سعيدًا جدًا بالطريقة التي قد تتعامل بها مع عميل صعب اليوم، قد تخطط لترقية مهاراتك الحالية لتحسين قيمتك في مكان العمل. 

توقعات برج العذراء مهنيا

هناك احتمال قوي بأن يتم الثناء عليك على عملك.

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توقعات برج العذراء صحيا

حافظ على تركيزك لتحقيق أهدافك.

توقعات برج العذراء عاطفيا

يمكنك شراء هدية ثمينة لحبيبك.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

لا تتمكن من الاستمتاع ولو بلحظة واحدة مع عائلتك، قد ينقصك الصبر وهذا قد يؤثر على سلوكك بطريقة سلبية.

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