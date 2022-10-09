محدش خد باله.. إبراهيم فايق يكشف خدعة محمد شريف في هدف عبدالمنعم| فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن دور محمد شريف لاعب الأهلي، في هدف زميله محمد عبد المنعم في مرمى الاتحاد المنستيري، لصالح الأحمر.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد المنستيري بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه “جمهور التالتة” على قناة “أون تايم سبورتس”: “محمد عبدالمنعم سجل هدفا رائعا برأسه في مرمى الاتحاد المنستيري، وهذه ليست أول مرة له في تسجيل الأهداف بالرأس، حيث فعلها من قبل”.

دور محمد شريف في هدف الأهلي

وتابع: “محدش خد باله من محمد شريف، حيث حجز المدافع في ضهره عشان محمد عبدالمنعم يقدر يتحرك براحته في المكان الفاضي لتسجيل الهدف”.

واختتم: “لو بصينا هنلاقي محمد شريف ما زال حاجز المدافع، والكرة لوكانت عدت من عبدالمنعم كان حسام حسن ينتظرها لتسجيلها أيضا، فهي من الواضح أنها لمسة فنية من المدرب”.

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