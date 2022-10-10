وزير البيئة السابق: التغير المناخي فعل الإنسان وليس الطبيعة

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابقة إن الطقس يختلف عن المناخ الطقس هو طبيعه الجو في فترة زمنية قصيرة أما المناخ فهو تغير دائم في حقبة زمنية طويلة وبالتالي لا نستطيع أن نحكم إلا بعد رصد مع تحليل طويل المدى لكي نقول إن هناك تغير ثم نحدد الآثار الجانبيه سواء سلبية أو إيجابية؛ مضيفا أن عندما نتحدث عن التغيرات المناخية نقارنها بالمناخ قبل الثوره الصناعية.

أضاف خالد فهمي خلال لقاءه في برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار مع الإعلامي محمد الباز؛ أن درجة الحراره للغلاف الجوي كانت طبيعية وتزيد زيادة طفيفة عبر مئات السنين والخالق رب العالمين جعل الغلاف مليء بالغازات ليمتص حرارة الشمس بعد ما ترتد وعندما تقل هذه الغازات تنخفض درجة الحرارة وعندما تزيد تزداد درجة الحرارة.

أوضح وزير البيئة أن عند حرق الطاقة (وقود إحفوري) بشكل كبير يصعد الكربون ويتراكم عبر السنين ثم يبدأ بتغيير درجة الحرارة وتم الأهتمام بهذا الشأن ورصده خلال الستينات في تقرير نادي روما في الستينات.

ولفت إلى أن التقرير ينص على أن النمو الإقتصادي في هذا الكوكب له حدود خارجية ثم بدأ بعد ذلك الأهتمام بقضايا المناخ وعقد القمم ثم فعلت الإتفاقية الإيطاريه للمناخ وهناك إتفاقيات يتم عقدها كل عامين مثل إتفاقية التصحر والتنوع البيولوجية.