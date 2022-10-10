بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، منذ قليل، بعد خوض مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، مساء أمس الأحد في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي واجه الاتحاد المنستيري، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 للبطولة الإفريقية في المباراة التي أقيمت بتونس.

واستطاع الأهلي الفوز بهدف دون رد سجله مدافع الفريق محمد عبد المنعم برأسية رائعة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو وصول بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

يذكر أن الأهلي سيستضيف الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب لدور الـ32، يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري.