عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب العدل عن اجتماعي مجلس أمناء الحوار الوطني: ننتظر تحديد موعد بدء الجلسات.. فيديو

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنه من المنتظر من اجتماعي مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم تحديد متى ستبدأ جلسات الحوار الوطني.

txt

نيفين مسعد: سنعرض رؤيتنا في المحاور المختلفة على مجلس أمناء الحوار الوطني

txt

تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. فيديو

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الفترة الماضية كل الأحزاب السياسية سواء المعارضة أو الأغلبية عكفت على إعداد ملفاتها في مختلف القضايا، ولذلك ننتظر بدء جلسات الحوار الوطني بشكل فعلي لطرح وجهات النظر”.

 

وأشار النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،: “ننتظر التناقش بشكل أكبر لرسم خريطة لمستقبل العمل السياسي وعلى مستوى المحاور الاقتصادية والاجتماعية للوصول لما يمكن تسميته خطة إصلاح حقيقة للوطن في جميع الملفات”.

حزب العدل

وأوضح النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،: “حزب العدل شكل لجنة لعمل الملفات المتعلقة بالحوار الوطني وتم تجهيز 22 ملف تتضمن 22 موضوعا”، لافتا: “هذه الملفات تشمل الـ3 محاور الأسياسية للحوار الوطني وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.


 

حزب العدل مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني جلسات النائب عبدالمنعم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

فينجادا: تجربة العمل باتحاد الكرة لم تكن سهلة.. ودعمت استقدام كيروش للمنتخب.. فيديو

جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي في ذكرى ميلاده

في لحظة لعب.. طفل يفقد حياته والجاني لعبة الثور

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

حرض مراتي على الطلاق واتجوزها عرفي... نهاية مأساوية لطالب في الإسكندرية

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ