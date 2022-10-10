حزب العدل عن اجتماعي مجلس أمناء الحوار الوطني: ننتظر تحديد موعد بدء الجلسات.. فيديو

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنه من المنتظر من اجتماعي مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم تحديد متى ستبدأ جلسات الحوار الوطني.

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الفترة الماضية كل الأحزاب السياسية سواء المعارضة أو الأغلبية عكفت على إعداد ملفاتها في مختلف القضايا، ولذلك ننتظر بدء جلسات الحوار الوطني بشكل فعلي لطرح وجهات النظر”.

وأشار النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،: “ننتظر التناقش بشكل أكبر لرسم خريطة لمستقبل العمل السياسي وعلى مستوى المحاور الاقتصادية والاجتماعية للوصول لما يمكن تسميته خطة إصلاح حقيقة للوطن في جميع الملفات”.

حزب العدل

وأوضح النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،: “حزب العدل شكل لجنة لعمل الملفات المتعلقة بالحوار الوطني وتم تجهيز 22 ملف تتضمن 22 موضوعا”، لافتا: “هذه الملفات تشمل الـ3 محاور الأسياسية للحوار الوطني وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.



