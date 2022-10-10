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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق اسم "بسملة" ضحية الضرب في المدرسة بالدقهلية على إحدى القاعات

رضا حجازي
رضا حجازي

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إطلاق اسم  "بسملة أسامة" التلميذة بالمدرسة الابتدائية بطرانيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية على إحدى قاعات المدرسة ، بعد أن توفيت بسبب “الضرب” منذ ساعات.

 كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالبة.

وكانت قد تلقت مديرية  أمن الدقهلية، إخطارا  من مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بورود بلاغ، من ولي أمر مقيم قرية طرانيس العرب يتهم مدرس ويدعي "سمير.ع.ن"53 عاما مدرس لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية ومقيم السنبلاوين بالتعدي على نجلته "بسملة"، 10 أعوام، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالضرب باستخدام عصا على رأسها وعند عودتها إلى المنزل سقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزى تبين إصابتها ودخولها في غيبوبة على إثر إصابتها بنزيف حاد فى المخ ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وتمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط المدرس، وقال إنه أثناء قيامه بشرح مادة اللغة العربية بالفصل طلب من التلميذة كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت ، ودون قصد منه قام بضربها  بعصا قائلا" مبتعرفش تكتب وكنت عايز أعلمها".

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وقف  المدرس عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح واستبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق والحاقه بديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغ الجهات المسئولة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بأنه قد صدر  كتاب دوري من  محافظ الدقهلية بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيا كانت الأسباب وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقاً للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها ( الإنذار - استدعاء ولي الأمر - التوقيع علي إقرار بعدم التكرار - الفصل حسب حجم الخطأ ) .

ووجه " المحافظ "وكيل وزارة التربية والتعليم تطبيق الكتاب الدوري فوراً وتعميمه علي جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتلقي الشكاوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

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