هالة عتمان: شعرت بالمسؤولية عند تجربة تدريبات قوات الصاعقة.. تفاصيل

قالت هالة عتمان الحاصلة على ميدالية الفضية لبطولة العالم لرماية، انه كان يتم تجميعهم منذ الخامسة صباحا؛ مضيفة أنها شعرت بالمسؤولية عند مرورها بهذه التجربة لانها عاشت نفس التفاصيل وحملت السلاح وقامت بالتدريبات الخاصة بقوات الصاعقة للجيش المصري وقفزت من فوق المدرعات وصعدت على المبنى بالحبل.

أضافت هالة عتمان خلال لقائها في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور الفضائية، أن أثناء مشاركتها في إحتفالات نصر أكتوبر لن تكن تصدق أنها تعيش نفس الأجواء لانها منذ كانت طفله كانت ترى لافتة ممنوع الإقتراب أو التصوير محيطة بالمناطق العسكرية

أوضحت هالة عتمان أنه في شهر فبراير الماضي حصلت على المركز الثاني في بطولة بولندا وستشارك في بطولة قادمة بعد خمسه أيام.