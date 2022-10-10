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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة عتمان: شعرت بالمسؤولية عند تجربة تدريبات قوات الصاعقة.. تفاصيل

هالة عتمان
هالة عتمان

قالت هالة عتمان الحاصلة على ميدالية الفضية لبطولة العالم لرماية، انه كان يتم تجميعهم منذ الخامسة صباحا؛ مضيفة أنها شعرت بالمسؤولية عند مرورها بهذه التجربة  لانها عاشت نفس التفاصيل وحملت السلاح وقامت بالتدريبات الخاصة بقوات الصاعقة للجيش المصري وقفزت من فوق المدرعات وصعدت على المبنى بالحبل.

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أضافت هالة عتمان خلال لقائها في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور الفضائية، أن أثناء مشاركتها في إحتفالات نصر أكتوبر لن تكن تصدق أنها تعيش نفس الأجواء لانها منذ كانت طفله كانت ترى لافتة ممنوع الإقتراب أو التصوير محيطة بالمناطق العسكرية

أوضحت هالة عتمان أنه في شهر فبراير الماضي حصلت على المركز الثاني في بطولة بولندا وستشارك في بطولة قادمة بعد خمسه أيام.

هالة عتمان الصاعقة المدرعات برنامج 90 دقيقة نصر اكتوبر إحتفالات نصر أكتوبر

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