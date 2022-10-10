تنمية المشروعات: معرض تراثنا تجربة تسويقية ثقافية فريدة من نوعها.. فيديو

قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن معرض تراثنا يشارك فيخ 1116 عارض، معقبا: “أعتبرهم فنانيين لا يقلوا أهمية عن نجوم الفن والكرة.



وأضاف محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، خلال استضافته ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “معرض تراثنا تجربة تسويقية ثقافية فريدة من نوعها”، متابعا: “أدعو كل المصريين زيارة المعرض لمعرفة التنوع فى المنتجات اليدوية".



وأشار محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات،: “لدينا 34 قطاعا حرا في يشاركون في المعرض وهو تجربة ثقافية رائعة”، مضيفا: “يشارك في المعرض من دول العالم العربي السعودية والأردن والسودان”.

وأوضح محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات،: “يشارك في المعرض أيضا 100 عارض من ذوى الهمم يقدمون منتجات حرفية ويدوية على أعلى مستوى”، مؤكدا: “المعرض سوق كبير جدا للمستهلك لمشاهدة منتجات يدوية جيدة وبأسعار جيدة جدا".

ومن جانبها قالت رانيا شوقى مصممة منسوجات عارضة للمفروشات من القطن المصري بمعرض تراثنا،: "بنصدر المنتجات فى الخارج، ونعرض منتجات مختلفة لجميع الفئات، وأصمم مفروشات متطورة باستخدام أشكال متنوعة".

