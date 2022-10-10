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تنمية المشروعات: معرض تراثنا تجربة تسويقية ثقافية فريدة من نوعها.. فيديو

محمد عبد الملك
محمد عبد الملك

قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات،  إن معرض تراثنا يشارك فيخ  1116 عارض، معقبا: “أعتبرهم فنانيين لا يقلوا أهمية عن نجوم الفن والكرة.

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وأضاف محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، خلال استضافته ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “معرض تراثنا تجربة تسويقية ثقافية فريدة من نوعها”، متابعا: “أدعو كل المصريين زيارة المعرض لمعرفة التنوع فى المنتجات اليدوية". 


وأشار محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات،: “لدينا 34 قطاعا حرا في يشاركون في المعرض وهو تجربة ثقافية رائعة”، مضيفا: “يشارك في المعرض من دول العالم العربي السعودية والأردن والسودان”.

 

وأوضح محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات،: “يشارك في المعرض أيضا 100 عارض من ذوى الهمم يقدمون منتجات حرفية ويدوية على أعلى مستوى”، مؤكدا: “المعرض سوق كبير جدا للمستهلك لمشاهدة منتجات يدوية جيدة وبأسعار جيدة جدا".

 

ومن جانبها قالت رانيا شوقى مصممة منسوجات عارضة للمفروشات من القطن المصري بمعرض تراثنا،: "بنصدر المنتجات فى الخارج، ونعرض منتجات مختلفة لجميع الفئات، وأصمم مفروشات متطورة باستخدام أشكال متنوعة".
 

تنمية المشروعات معرض تراثنا تجربة تسويقية محمد عبد الملك المعرض

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