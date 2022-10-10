عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي في ذكرى ميلاده

جوجل يحتفل بـ عالم
جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي

يحتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد مصطفى العبادي عالم الآثار المصري الراحل.

يذكر أن العبادي ولد في مدينة الإسكندرية عام 1928، ووالده المؤرخ عبد الحميد عبد العبادي أستاذ التاريخ والحضارة ‏الإسلامية وعميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية. ‏

نتائج عنك.. ميزة جديدة من جوجل تنبهك لحماية بياناتك الحساسة

حصل العبادي  على درجة الليسانس في التاريخ القديم من جامعة الإسكندرية عام 1951، كما حصل على درجة الدكتوراة من جامعة كامبردج عام 1960، وقام بالتدريس بجامعة الإسكندرية منذ عام 1961.

وتولى رئاسة قسم الحضارة اليونانية والرومانية في الفترة من 1973 إلى 1976، وكان وكيلًا لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب في الفترة من 1976 إلى 1979، كما قام بالتدريس في عدد من الجامعات العربية والعالمية، منها جامعة بيروت العربية وجامعة الكويت، وجامعات في العراق والنسما وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والجزائر وقطر.

نال الدكتور مصطفى العبادي، العديد من التكريمات المحلية والعربية والدولية، منها جائزة كفافيس في الدراسات اليونانية القديمة (اليونان 1997)، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية (مصر 1998)، وجائزة "طه حسين" وهى أرقى جوائز جامعة الإسكندرية (مصر 2005)، والدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية من جامعة كيبيك في مونتريال (كندا 2005)، وجائزة النيل (مصر 2013)، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى (مصر 2014).

وكانت مكتبة الإسكندرية قامت بتكريم الدكتور مصطفى العبادي في أكثر من مناسبة.

مصطفى العبادي عالم الآثار المصري جوجل جامعة الإسكندرية أستاذ التاريخ والحضارة ‏الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

موضوعات متعلقة

الإنجاز الأهم في التاريخ.. جوجل يحتفل بصور التلسكوب الفضائي جيمس ويب

ترشيحاتنا

صلاة جوف الليل .. صفتها وركعاتها ودعاء للرزق مستجاب فيها

هونر تشوق لهاتفها المتميز Honor X40 GT بمواصفات جبارة.. صور

بقوة 590 حصانا .. آوروس كوميندانت على الطراز الفاخر |صور

فينجادا: تجربة العمل باتحاد الكرة لم تكن سهلة.. ودعمت استقدام كيروش للمنتخب.. فيديو

جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي في ذكرى ميلاده

في لحظة لعب.. طفل يفقد حياته والجاني لعبة الثور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ