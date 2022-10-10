جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي في ذكرى ميلاده

يحتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد مصطفى العبادي عالم الآثار المصري الراحل.

يذكر أن العبادي ولد في مدينة الإسكندرية عام 1928، ووالده المؤرخ عبد الحميد عبد العبادي أستاذ التاريخ والحضارة ‏الإسلامية وعميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية. ‏

حصل العبادي على درجة الليسانس في التاريخ القديم من جامعة الإسكندرية عام 1951، كما حصل على درجة الدكتوراة من جامعة كامبردج عام 1960، وقام بالتدريس بجامعة الإسكندرية منذ عام 1961.

وتولى رئاسة قسم الحضارة اليونانية والرومانية في الفترة من 1973 إلى 1976، وكان وكيلًا لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب في الفترة من 1976 إلى 1979، كما قام بالتدريس في عدد من الجامعات العربية والعالمية، منها جامعة بيروت العربية وجامعة الكويت، وجامعات في العراق والنسما وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والجزائر وقطر.

نال الدكتور مصطفى العبادي، العديد من التكريمات المحلية والعربية والدولية، منها جائزة كفافيس في الدراسات اليونانية القديمة (اليونان 1997)، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية (مصر 1998)، وجائزة "طه حسين" وهى أرقى جوائز جامعة الإسكندرية (مصر 2005)، والدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية من جامعة كيبيك في مونتريال (كندا 2005)، وجائزة النيل (مصر 2013)، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى (مصر 2014).

وكانت مكتبة الإسكندرية قامت بتكريم الدكتور مصطفى العبادي في أكثر من مناسبة.