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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اليوم العالمي للصحة النفسية.. مليار شخص يعانون اضطرابات والشباب الأكثر عرضة

الشباب والصحة النفسية
الشباب والصحة النفسية

يحتفل العالم اليوم 10 أكتوبر، بـ يوم الصحة النفسية العالمي، فلا يوجد شخص لم يعان من توتر نفسي نتيجة ضغوطات ومشاكل الحياة اليومية بما فيهم الشباب.

الشباب والصحة النفسية 

الصحة النفسية والشباب 

فالصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة التي تتمتع بها،  فلا صحة بدون صحة نفسية، وهي بأهمية الصحة الجسدية.

لذلك الصحة النفسية لا تقتصر على غياب الاضطرابات النفسية فهي جزء من سلسلة متصلة معقدة، تختلف من شخص إلى آخر، وتتسم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والضيق.

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لذلك، يتعرض الأشخاص في سن المراهقة والشباب، إلى الكثير من التغيرات، الجسدية، والنفسية، والاجتماعية، والعاطفية، كما تزداد المسئوليات في هذه المرحلة، مما يجعل هذه الفئة هي (الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية) ، فهنا السؤال يطرح نفسه ما هي أشهر المشكلات النفسية لدى الشباب؟

الاكتئاب أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا

فمن الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تواجه الشباب الاكتئاب فهو أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا بين الشباب والمراهقين، وقد ازدادت نسبته كثيرًا اليوم، إذ يشعر المصابون به عادةً بمشاعر الغضب، والحزن الشديد، والمزاج العكر، وعادةً ما يرتبط الاكتئاب لدى المراهقين والشباب الصغار بسرعة الانفعال، والعنف، والعدوانية، أكثر من البالغين الذين يتميزون بالحزن والوحدانية، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن الشباب الذين يعانون من الاكتئاب عادةً ما يعانون من آلام المعدة، والصداع، ويُصاحب الاكتئاب عادةً الشعور بالدونية وانعدام القيمة، الشعور بالوحدة، الإحساس بالعجز، صعوبة التركيز، الشعور بالتعب الشديد، البكاء باستمرار.

وتكرار التفكير بالأفكار الانتحارية، وإيذاء النفس، فقد يلجأ الشباب إلى إيذاء أنفسهم عندما يعانون من المشكلات النفسية والألم العاطفي.

أما القلق يحتل المرتبة الثانية ما بين الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا، إذ يمكن أن يصيب المراهقين والشباب بنسبة 10%، فيجعلهم يعانون من العزلة، وانعدام الراحة، والخوف، والعاطفية المبالغ بها، وانعدام رد الفعل والاستجابة، كما قد يعانون من القلق بأشكال مختلفة، تشمل الرهاب أو الفوبيا، اضطراب الهلع، القلق الاجتماعي.

اضطراب ما بعد الصدمة: إذ يتحفز هذا الاضطراب نتيجةً لمرور الشخص بأحداث مؤلمة، كتعرضه للتعنيف الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو التنمر، أو التعرض لحادث، أو كارثة ما أدت لخسائر نفسية أو جسدية.


اضطراب الوسواس القهري: يتميز هذا الاضطراب بالتفكير المستمر بأمر معين، أو الشعور بمشاعر معينة، أو الشعور بالحاجة إلى القيام بأمر ما بشكل مُستمر.

الشباب والصحة النفسية

فهناك (علامات للإصابة بالأمراض النفسية) لدى الشباب تتلخص في: 

  • القلق المفرط.
  • الحزن الشديد والمستمر.
  • تقلبات شديدة في المزاج.
  • الانسحاب الاجتماعي.
  • تغيرات كبيرة في نمط الأكل.
  • تغيرات كبيرة في عادات النوم.

بجانب هذا يوجد الكثير من المشاكل التي تؤثر على الشباب وعلى نفسيتهم ومنها:

ــ العوامل النفسية والبيولوجية الفردية مثل المهارات العاطفية وتعاطي مواد الإدمان والوراثيات يمكن أن تجعل الأفراد أكثر عرضة لمشاكل الصحة النفسية.

ــ كما أن التعرّض لظروف اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية وبيئية غير مواتية - بما في ذلك الفقر والعنف وعدم المساواة والحرمان البيئي - يزيد من خطر إصابة الأفراد باعتلالات الصحة النفسية.

ــ ويمكن أن تظهر المخاطر في أي مرحلة من مراحل العمر، بيد أن تلك التي تحدث خلال فترات النمو الحساسة، ولا سيما أثناء الطفولة المبكرة، ضارة بشكل خاص. 

فعلى سبيل المثال، من المعروف أن التنشئة القاسية والعقاب البدني يقوضان صحة الطفل وأن التخويف يشكل عاملاً من عوامل الخطر الرئيسية المسببة لاعتلالات الصحة النفسية.

كما أعلنت منذ فترة (منظمة الصحة العالمية) معاناة حوالي (مليار شخص) حول العالم من الاضطرابات النفسية، وأكدت المنظمة أنه يمكن لأي شخص في أي مكان أن يتضرر منها.

منظمة الصحة العالمية 

قائمة الأمراض النفسية

المرض النفسى ليس خطرا فى حد ذاته ولكن هناك بعض الأمراض النفسية التى تعتبر خطيرة فى حال عدم التعامل معها وعلاجها، التى يكون فيها المريض أكثر خطرا وأقرب إلى ارتكاب جريمة، وتضمن :

  • الفصام البارانوى والاضطراب البارانوى، ويقدم المريض المصاب بهذه الأمراض على القتل أحيانا، الذى يكون متعمدا لأنه يكون لديه تخيل أن الشخص الآخر سيقتله، فيكون من منطلق اقتل قبل ما أن تقتل.
  • مريض الصرع يقتل وهو ليس فى وعيه ولا يشعر بشىء.
  • مريض الهوس، فمن الممكن أن يضرب شخصا أو يدفعه من الشرفة ويكون غير متعمد القيام بذلك إطلاقا.
  • مريض الوسواس القهرى تكون المشكلة فى الومضات، وهى عبارة عن فكرة تتكرر دون توقف، فتجد المريض يخنق شخصا معه فى المصعد على سبيل المثال دون سبب، غير تكرار الفكرة بإلحاح يضعه تحت ضغط.
  • الاكتئاب السوداوى، عندما يكون فى أقصى حالاته قد يقتل المريض الأشخاص الذين يحبهم قبل أن يقتل نفسه، لأنه يشعر أن الدنيا لا تستحق وجودهم فيها لأنها سيئة جدا، فيفعل ذلك بدافع الحب وهذا هو الأكثر خطورة.
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10 نصائح لصحة نفسية جيدة

فإن الضغوط العصبية والنفسية هي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية، فهناك 10 نصائح بسيطة للشباب للحفاظ على صحتهم النفسية:

1ـ كن مرنا في التعامل مع الناس.
2ـ التوقف عن التفكير الزائد.
3ـ الجلوس في مكان هادئ.
4ـ الحفاظ على التمارين الرياضية والنشاط الحركي.
5ـ الاستمتاع بممارسة هوايتك.
6ـ التفكير بطريقة إيجابيه.
عدم تقليد الآخرين.
8ـ احترام النفس والذات.
9ـ القيام بأعمال الخير.
10ـ التقرب من الله تعالي.

الضغط النفسي لدى الشباب 
الصحة النفسية الاضطرابات النفسية الإكتئاب الوسواس القهري منظمة الصحة العالمية

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