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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند ترفض الكشف عن تصويتها المرتقب على قرار إدانة روسيا بالجمعية العامة

سوبرامانيام جايشانكار
سوبرامانيام جايشانكار

أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الاثنين، أن الهند لا ترغب في الكشف مسبقا عما إذا كانت ستصوت لصالح القرار الذي سيجرى التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية إلى أراضيها أم لا.

وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في كانبيرا ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستصوت الهند لصالح القرار ضد روسيا أم لا: ""من باب الحكمة والسياسة، لا نتوقع تصويتنا مسبقًا".

وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع القرار يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

واستخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمته الولايات المتحدة وألبانيا أواخر الشهر الماضي يدين الضم المعلن، مع امتناع الصين والجابون والهند والبرازيل عن التصويت.

هذا ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 30 سبتمبر الماضي، على اتفاقيات مع رؤساء مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا بشأن قبول هذه المناطق في روسيا. 

وفي وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية الروسية بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور البلاد.
 

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