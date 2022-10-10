وزير خارجية المجر: روسيا زودتنا بكل ما وعدت به من الغاز

ذكّر وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، السياسيين المعارضين الذين ينتقدون لقاءه مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، بأن منازلهم، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، ستكون دافئة في الشتاء.

وقال في بث قناة "HírTV" المجرية: "يمكنني القول إن شركة "غازبروم" زودتنا حتى الآن بكل ما وعدت به. ربما لا تفعل الشيء نفسه تجاه الآخرين، لكن لست مجبرا أن أفكر بالآخرين. لقد زودتنا (روسيا) بالحجم الذي اتفقت معها عليه في مسائل الغاز".

وأشار سيارتو إلى أنه تعرض لانتقادات في وسائل الإعلام الليبرالية بسبب لقائه مع سيرجي لافروف على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل: "لدي سؤال: إذا لم أقابله هناك، فمن يضمن أنه يمكننا الاتفاق مع شركة "غازبروم" على الدفع المؤجل؟ أو من يضمن أن "غازبروم" ... ستقدم 5.8 مليون متر مكعب من الغاز كل يوم؟ لذلك عندما يكتب زملاء معارضون ممتازون أنه كان غبيا، دعهم يعتقدون أنه عندما لا يكون لدى الآخرين تدفئة، ستكون التدفئة لديهم في شققهم. لأن أحدا ما كان يجب أن يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وأضاف أنه يعتبر اللقاءات في الأوساط الدبلوماسية "وسيلة لخلق الأفضل لبلاده"، وتابع: "فما هو هدف السياسة الخارجية، إن لم يكن هذا؟"

وعبر سيارتو سابقا عن أسفه من أنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن على الاتحاد الأوروبي استخدام كل فرصة للتحاور مع روسيا.