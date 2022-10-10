حدث ليلا.. أخبار جديدة عن صحة عادل إمام.. عاطل يقتل أمه إرضاءً لزوجته..وزير النقل يصرح: لو المشاريع توقفت هنجوع

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس ، ورامي إمام يكشف عن الحالة الصحية للزعيم ويرد لأول مرة على الشائعات.

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لن تتوقف عن إنشاء المشاريع القومية، متابعا: قطار التنمية منطلق ومستمر ولا يمكن أن يتوقف بهزيمة المصريين.

أصيب ٢٨ عاملا في انقلاب أتوبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. كان إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوى مدير إسعاف السويس تلقى بلاغا بحادث انقلاب اوتوبيس ميني باص رقم أ س 3451 تابع شركة الرواد لإنشاء الكباري بطريق القطامية العين السخنة باتجاه السويس.

شهدت منطقة المعمورة البلد، حادثًا مأسويًا، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته وحماته طعنات قاتلة، إثر خلافات بينهما بسبب طلب خلافات زوجية بينهما.

لم يمنعه الصيام في نهار رمضان أن يكبح جماح شيطانه ويتقي شرور نفسه، فقادته نفسه إلى جريمة بشعة هزت محافظة البحيرة.

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، منذ قليل، بعد خوض مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، مساء أمس الأحد في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كشف المخرج رامي إمام عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويستمتع بحياته مع احفادة بعد فترة كبيرة من العمل..

أكد المخرج رامي إمام، أن الشائعات جزء من حياة الزعيم عادل إمام، وحاليآ يستمتع مع احفادة وأسرته بصحة جيدة.

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الترجي التونسي بقيادة مديره الفني المصري باسم السبكي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري، عقب فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 28 - 24.

ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من تحديد هوية صاحب الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر القرم أمس السبت.