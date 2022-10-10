حدث ليلا.. أخبار جديدة عن صحة عادل إمام.. عاطل يقتل أمه إرضاءً لزوجته..وزير النقل يصرح: لو المشاريع توقفت هنجوع

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس ، ورامي إمام يكشف عن الحالة الصحية للزعيم ويرد لأول مرة على الشائعات.
بلادنا مش حمل توقف..كامل الوزير: لو المشاريع القومية توقفت هنجوع
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لن تتوقف عن إنشاء المشاريع القومية، متابعا: قطار التنمية منطلق ومستمر ولا يمكن أن يتوقف بهزيمة المصريين.
إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس على طريق القطامية العين السخنة بالسويس
أصيب ٢٨ عاملا في انقلاب أتوبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. كان إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوى مدير إسعاف السويس تلقى بلاغا بحادث انقلاب اوتوبيس ميني باص رقم أ س 3451 تابع شركة الرواد لإنشاء الكباري بطريق القطامية العين السخنة باتجاه السويس.
طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية
شهدت منطقة المعمورة البلد، حادثًا مأسويًا، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته وحماته طعنات قاتلة، إثر خلافات بينهما بسبب طلب خلافات زوجية بينهما.
ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته
لم يمنعه الصيام في نهار رمضان أن يكبح جماح شيطانه ويتقي شرور نفسه، فقادته نفسه إلى جريمة بشعة هزت محافظة البحيرة.
بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري
وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، منذ قليل، بعد خوض مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، مساء أمس الأحد في منافسات دوري أبطال إفريقيا.
رامي إمام: الزعيم طلب مني شراء كلب ويحل الكلمات المتقاطعة يوميا.. فيديو
كشف المخرج رامي إمام عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويستمتع بحياته مع احفادة بعد فترة كبيرة من العمل..
رامي إمام يكشف عن الحالة الصحية للزعيم.. ويرد لأول مرة على الشائعات|فيديو
أكد المخرج رامي إمام، أن الشائعات جزء من حياة الزعيم عادل إمام، وحاليآ يستمتع مع احفادة وأسرته بصحة جيدة.
الترجي يهزم الزمالك 28 - 24 ويتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد
توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الترجي التونسي بقيادة مديره الفني المصري باسم السبكي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري، عقب فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 28 - 24.
تحديد هوية صاحب الشاحنة المتورطة في تفجير جسر القرم
ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من تحديد هوية صاحب الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر القرم أمس السبت.