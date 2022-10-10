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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم سيناء يناقش مدى توافر  السلامة المهنية والأمن للمدارس بالمحافظة

اجتماع بشأن توافر
اجتماع بشأن توافر السلامة المهنية بالمدارس

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء  ،لمناقشة مدي توافر السلامة المهنية والأمن للمدارس بالمحافظة ، وذلك بحضور مدير إدارة المتابعة والتخطيط ومركز الاختبارات ومسئول اللامركزية ومدير مركز المعلومات وقسم المباني . 

 

صلاحيتها

 

وأكد  رضوان ضرورة متابعة توجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والقرار الدوري رقم ٣٣ ، وذلك بعمل  مسح لجميع المدارس وبيان مدى صلاحيتها وسلامتها للعمل على ان تخصص كل مجموعة للمدارس لكل تعليم والمراجعة مع هيئة الأبنية للمدارس التي صدر لها قرار إزالة.

كما تقرر عمل تصور للمدارس من حيث العمر الزمني لنشأة المدرسة وعمل مستويات لها ، وذلك بواسطة إدارتي التخطيط والمباني .وتحديد المدارس من حيث الصيانة الجزئية أو الشاملة أو الإزالة ومخاطبة هيئة الأبنية.

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سيناء السلامة المهنية الأمن المدارس

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