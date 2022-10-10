انطلاقة جديدة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة لصالح المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى تحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة: نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وبين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك فى انطلاقة جديدة لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يؤدى إلى سرعة تنفيذ تعديلات الخطة الاستثمارية إلكترونيًا، وتوفير الاعتمادات الموازنية اللازمة في التوقيتات المناسبة، وإتاحة بيانات دقيقة عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية بالجهات الإدارية لحظيًا.



أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، أن هناك ٣ مراحل لتحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة بالوزارة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح فى مارس الماضى بنقل الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لأول مرة إلكترونيًا على البيئة الفعلية، وذلك بالتكامل الإلكتروني بين نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، وتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية التى تستهدف تنفيذ التعديلات الموازنية بالباب السادس «التعزيزات والمناقلات» من خلال التكامل الإلكترونى بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، من خلال بعض الهيئات الموازنية، ومن المستهدف تعميم آلية التكامل الجديدة، بنهاية أكتوبر الحالى، موضحًا أن المرحلة الثالثة تشمل تنفيذ التعديلات الموازنية «المناقلات والتعزيزات» بالباب السادس على مستوى المشروعات الاستثمارية وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

أضاف أننا حريصون على توعية العاملين بالجهات الإدارية بالإجراءات التنفيذية لوثيقة التكامل بين النظم الإلكترونية بوزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم تنظيم ورشة عمل مؤخرًا لتأهيل الموظفين المختصين بأداء الأدوار المنوطة بهم فى هذا الشأن على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذا التكامل الإلكتروني يُسهم في إرسال تقديرات الخطة الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلكترونيًا إلى وزارة المالية بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الحوكمة، وتهيئة بيئة العمل لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

أوضح وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أن نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، هو نظام إلكترونى لميكنة مراحل إعداد الموازنات التقديرية والتخطيط لها، وفق البرامج المالية، وتحسين نتائج الأعمال والقدرة على التنبؤ من خلال وضع السيناريوهات المحتملة أثناء تنفيذ هذه الموازنات، لافتًا إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، هو نظام إلكترونى يربط كل أجهزة الحكومة، ويشمل جميع وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية، ويعزز الحوكمة بدءًا من إعداد الموازنة، وانتهاءً بتنفيذها.