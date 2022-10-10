عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاقة جديدة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة لصالح المواطنين

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى تحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة: نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وبين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك فى انطلاقة جديدة لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يؤدى إلى سرعة تنفيذ تعديلات الخطة الاستثمارية إلكترونيًا، وتوفير الاعتمادات الموازنية اللازمة في التوقيتات المناسبة، وإتاحة بيانات دقيقة عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية بالجهات الإدارية لحظيًا.

 

الرقابة المالية: 33.3 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر حتى يوليو الماضي

رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تكريم خريجي برنامج "الأسواق والمنشآت المالية" بكلية التجارة


أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، أن هناك ٣ مراحل لتحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة بالوزارة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح فى مارس الماضى بنقل الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لأول مرة إلكترونيًا على البيئة الفعلية، وذلك بالتكامل الإلكتروني بين نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، وتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية التى تستهدف تنفيذ التعديلات الموازنية بالباب السادس «التعزيزات والمناقلات» من خلال التكامل الإلكترونى بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، من خلال بعض الهيئات الموازنية، ومن المستهدف تعميم آلية التكامل الجديدة، بنهاية أكتوبر الحالى، موضحًا أن المرحلة الثالثة تشمل تنفيذ التعديلات الموازنية «المناقلات والتعزيزات» بالباب السادس على مستوى المشروعات الاستثمارية وفقًا لموازنة البرامج والأداء. 
أضاف أننا حريصون على توعية العاملين بالجهات الإدارية بالإجراءات التنفيذية لوثيقة التكامل بين النظم الإلكترونية بوزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم تنظيم ورشة عمل مؤخرًا لتأهيل الموظفين المختصين بأداء الأدوار المنوطة بهم فى هذا الشأن على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذا التكامل الإلكتروني يُسهم في إرسال تقديرات الخطة الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلكترونيًا إلى وزارة المالية بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الحوكمة، وتهيئة بيئة العمل لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لموازنة البرامج والأداء.
أوضح وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أن نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، هو نظام إلكترونى لميكنة مراحل إعداد الموازنات التقديرية والتخطيط لها، وفق البرامج المالية، وتحسين نتائج الأعمال والقدرة على التنبؤ من خلال وضع السيناريوهات المحتملة أثناء تنفيذ هذه الموازنات، لافتًا إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، هو نظام إلكترونى يربط كل أجهزة الحكومة، ويشمل جميع وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية، ويعزز الحوكمة بدءًا من إعداد الموازنة، وانتهاءً بتنفيذها.

المالية وزير المالية الاقتصاد الرقمي الخطة الاستثمارية الموازنة العامة للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ترشيحاتنا

طالبات كلية الشرطة تقدم عروضا ومهارات مميزة أمام الرئيس

بقرار من الإمام الأكبر.. فاطمة الأحمر أول امرأة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية

حكم استيلاء أحد الأشقاء على ميراث الآخر.. مجدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب أكاديمية الشرطة..فيديو

شراء السبائك تخطى 50% وزحف على المشغولات| ماذا يحدث في سوق الذهب؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

أتخن من الصور.. أصالة تلجأ للفوتوشوب والحيطان تكشف الخدعة| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ