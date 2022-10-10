عبد المنصف: فضلت الاعتزال رغم امتلاكي عروضا من أندية الدوري الممتاز

علق محمد عبدالمنصف الحارس السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والاتحاد السكندري على انتهاء مسيرته وقرار الاعتزال.

وكان محمد عبدالمنصف قد تم تكريمه من قبل رابطة الأندية بعد مشواره في الملاعب.

وقال محمد عبدالمنصف في تصريحات إذاعية مع شوبير: "افضل مسيرة لي بعد الزمالك كانت في نادي وادي دجلة وقدمت موسما رائعا واستمتعت في هذا الموسم".

وأضاف: "كنت أتمنى الانضمام للمنتخب وقت توهجي وقررت الاعتزال رغم أنه جاء لي عدة عروض من الدوري الممتاز".

واختتم: "هدفي أن اقتحم مجال التدريب ولكني أحتاج إلى دورات تدريبية في الفترة المقبلة وحاليا أعمل في التسويق الرياضي".