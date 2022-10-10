"فاو" تدعو لتعزيز الأعمال التجارية للمزارعين والتعاونيات التابعة لها بقطاع غزة

دعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتعزيز الأعمال التجارية للمزارعين والتعاونيات التابعة لها بقطاع غزة، وذلك مع اقتراب يوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر، بهدف استخدم الدعم الاستثماري للمنتجات المحلية.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وبهدف معالجة القضايا اللوجستية التي تعيق الإنتاجية والأمن الغذائي، عمل برنامج تطوير الأعمال الزراعية متعدد الجهات المانحة (MAP) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في قطاع غزة على بناء القدرات الإنتاجية لمزارعهم وتيسير وصولهم إلى الأسواق.



وفي إطار هذا البرنامج الأممي.. تقدّم المنظمة دعماً على مستوى الاستثمارات لروّاد الأعمال الريفيين الذين تبدي أعمالهم التجارية إمكانات قوية للشمول الاجتماعي والاستدامة البيئية والمردودية، سعيًا إلى تحقيق هدف نهائي يتمثل في مساعدتهم على تحقيق إيرادات موثوقة، ويجرى تنفيذ البرنامج بالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل يزيد على 30 مليون دولار أمريكي من الدانمرك والاتحاد الأوروبي وهولندا وسويسرا وإسبانيا.



وذكرت "الفاو" أن مشروعا استثماريا لأحد الفلسطينيين في عام 2018 نال القبول في إطار برنامج تطوير الأعمال الزراعية المتعدد المانحين، وأصبح واحدا من حوالي 400 مستفيد في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يتلقون الدعم الاستثماري عن طريق البرنامج، وفي عام 2020 قدّمت المنظمة التمويل لهذا المشروع، لشراء نظام لحفظ المحاصيل وتخزينها.



يُشار إلى أن خطة البرنامج تندرج في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها "الفاو" لزيادة القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال تعزيز وصول المنتجين إلى المدخلات والبنية التحتية والتكنولوجيا.