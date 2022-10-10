عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"فاو" تدعو لتعزيز الأعمال التجارية للمزارعين والتعاونيات التابعة لها بقطاع غزة

صدى البلد

دعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتعزيز الأعمال التجارية للمزارعين والتعاونيات التابعة لها بقطاع غزة، وذلك مع اقتراب يوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر، بهدف استخدم الدعم الاستثماري للمنتجات المحلية.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وبهدف معالجة القضايا اللوجستية التي تعيق الإنتاجية والأمن الغذائي، عمل برنامج تطوير الأعمال الزراعية متعدد الجهات المانحة (MAP) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في قطاع غزة على بناء القدرات الإنتاجية لمزارعهم وتيسير وصولهم إلى الأسواق. 


وفي إطار هذا البرنامج الأممي.. تقدّم المنظمة دعماً على مستوى الاستثمارات لروّاد الأعمال الريفيين الذين تبدي أعمالهم التجارية إمكانات قوية للشمول الاجتماعي والاستدامة البيئية والمردودية، سعيًا إلى تحقيق هدف نهائي يتمثل في مساعدتهم على تحقيق إيرادات موثوقة، ويجرى تنفيذ البرنامج بالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل يزيد على 30 مليون دولار أمريكي من الدانمرك والاتحاد الأوروبي وهولندا وسويسرا وإسبانيا.


وذكرت "الفاو" أن مشروعا استثماريا لأحد الفلسطينيين في عام 2018 نال القبول في إطار برنامج تطوير الأعمال الزراعية المتعدد المانحين، وأصبح واحدا من حوالي 400 مستفيد في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يتلقون الدعم الاستثماري عن طريق البرنامج، وفي عام 2020 قدّمت المنظمة التمويل لهذا المشروع، لشراء نظام لحفظ المحاصيل وتخزينها.


يُشار إلى أن خطة البرنامج تندرج في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها "الفاو" لزيادة القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال تعزيز وصول المنتجين إلى المدخلات والبنية التحتية والتكنولوجيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ترشيحاتنا

طالبات كلية الشرطة تقدم عروضا ومهارات مميزة أمام الرئيس

بقرار من الإمام الأكبر.. فاطمة الأحمر أول امرأة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية

حكم استيلاء أحد الأشقاء على ميراث الآخر.. مجدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب أكاديمية الشرطة..فيديو

شراء السبائك تخطى 50% وزحف على المشغولات| ماذا يحدث في سوق الذهب؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

أتخن من الصور.. أصالة تلجأ للفوتوشوب والحيطان تكشف الخدعة| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ