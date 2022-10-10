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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضرب على الرأس أفضى للموت.. سبب وفاة بسملة ابنة الدقهلية داخل المدرسة

الطفلة بسملة ضحية
الطفلة بسملة ضحية مدرس الدقهلية

لم تتخيل الطفلة الصغيرة "بسملة"، صاحبة 10 سنوات أن ذهابها إلى المدرسة سيكون سببا في هلاكها وموتها وسببا في آخر عهدها بالحياة لتلقي ربها ببراءتها كغيرها من الأطفال في مثل سنها. 

ماتت داخل الفصل الدراسي

كانت  بسملة الطفلة الصغيرة  بنت محافظة الدقهلية ، فرحة بالعام الدراسي الجديد ودخولها صفها الرابع الابتدائي،  ولكنها لم تتخيل أن  المدرسة ستكون مكان لهلاكها وعدم إجابتها علي سؤال سيكون سببا في موتها داخل الفصل الدراسي بين زملائها.

خطأ في الإملاء أدى لموت بسملة صاحبة 10 سنوات

ذهبت بسملة ابنة محافظة الدقهلية  إلى مدرستها طرانيس العرب الابتدائية، وخلال اليوم الدراسي دخل مدرس اللغة العربية وطلب منها كتابة بعض الكلمات على السبورة ولكنها أخطأت في كتابة بعض الكلمات،  فقام المعلم بضربها  بعصا على رأسها.

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مدرس اللغة العربية ضربها علي رأسها 

انتهي اليوم الدراسي وعادت بسملة الطفلة البريئة إلي منزلها ، وما إن وصلت حتي سقطت مغشيا عليها من تأثير الضربة التي تلقتها علي رأسها بسبب عدم معرفتها كتابة بعض الكلمات داخل الفصل، وعلي الفور   تم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزى وتبين إصابتها ودخولها فى غيبوبة على إثر إصابتها بنزيف حاد فى المخ  وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي ولكنتها ماتت ولقيت ربها.

الطفلة بسملة ضحية مدرس اللغة العربية 

والد الطفلة بسملة يتهم المدرس بموت ابنته

قام  والد الطفلة بسملة  المقيم  في قرية طرانيس العرب باتهام مدرس يدعي "سمير.ع.ن"53 عاما مدرس لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية ومقيم السنبلاوين بالتعدي على نجلته "بسملة"، 10 أعوام، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالضرب بعصا على رأسها وعند عودتها الى المنزل سقطت مغشيا عليها وتم نقلها الى مستشفى السنبلاوين المركزى تبين إصابتها ودخولها فى غيبوبة على إثر إصابتها بنزيف حاد فى المخ ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وماتت في الحال.

انهيار والدة بسملة عقب موتها

عقب سماعها خبر وفاة ابنتها بسملة  داخل المستشفي ، انهارت والدة بسملة وظلت  تصرخ  ولسان حالها: "انا عايزة حق بنتي من المدرس اللي عمل فيها كده حرمني من بنتي ..انا كنت بوديكى المدرسة تتعلمي عشان تبقى حاجه كويسة مش تموتي يا بسملة ،  حرمني من فرحتي بسملة كان نفسها تتعلم وكانت فرحانة وهى رايحة مع صاحبتها ،كنت عايزها تتعلم مش تموتها.. يحرمني من بنتي عشان  غلطت في حاجة بسيطة،  حسبي الله ونعم الوكيل".

القبض علي المدرس صاحب واقعة بسملة

امرت المباحث بظبط المدرس صاحب واقعة ضرب بسملة ، وقال انه  أثناء قيامه بشرح مادة اللغة العربية بالفصل طلب من بسملة  كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت ، فقام بضربها بعصا دون قصد منه ، معلقا انها " مبتعرفش تكتب وكنت عايز اعلمها".

إيقاف مدرس الدقهلية عن العمل 

اصدر  الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإيقاف مدرس الدقهلية صاحب واقعة ضرب الطفلة بسملة عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته الي التحقيق الفوري لتعديه بالضرب المبرح  علي الطفلة.

إيقاف مدير مدرسة الدقهلية 

كما اصدر  محافظ الدقهلية قرارا باستبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق والحاقه بديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغ الجهات المسئولة .

وزارة التربية والتعليم تمنع الضرب بالمدارس

اصدر محافظ الدقهلية كتابا دوريا بمنع الضرب في المدارس ومنع معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيا كانت الأسباب،  وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية انه هناك طرق أخرى لمعاقبة الطلاب المخطئين طبقاً للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها ( الإنذار - استدعاء ولي الأمر - التوقيع علي إقرار بعدم التكرار - الفصل حسب حجم الخطأ ) .

تعميم منع الضرب في مدارس الدقهلية بعد موت الطفلة بسملة

بعد واقعة الطفلة بسملة وموتها داخل المدرسة، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ان محافظ الدقهلية  شدد علي تطبيق الكتاب الدوري فوراً وتعميمه علي جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتلقي الشكاوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

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