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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الداخلية : إعداد رجل شرطة عصري بتحديث مفردات منظومة الأمن | فيديو

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة تتطلع في سبيل تحقيق مفهوم الأمن الشامل بالتحديث المستمر لكافة مفردات منظومة مواردها البشرية، لإعداد رجال شرطة عصرية وبمقومات قادرة على إستيعاب ومجابهة التطور اللا محدود فى الجريمة ، وذلك عبر برامج تدريبية تخصصية تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمني بما يحقق الاستمرار فى التفوق والريادة الأمنية.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أن الوزارة ترتكز أحد أهم محاور بالارتقاء وآلياتها على تنمية القدرات والمهارات الفنية الأمنية خلال مرحلة إعداد رجل الشرطة، حيث اضطلعت الوزارة بدعم البرامج التدريبية لطلبة وطالبات الاكاديمية  بالاستعانة بخبراء دوليين، بما يسهم فى سرعة انتقالهم للحياة العملية عقب تخرجهم.

وتابع أنه إدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع ومواجهة عالم الجريمة، انتهجت الوزارة منظومة متكاملة لتوظيف معطيات العلم فى خدمة أغراض الأمن، عبر تطبيق برنامج تدريجي، يستهدف تزويد طلاب الشرطة بدرجات علمية عليا، التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة.

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