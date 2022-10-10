برلماني: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال: الشبكة تستهدف تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات.

وأضاف خليل، في بيان له، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعد خطوة هامة على طريق الجمهورية الجديدة، لافتا أن تنفيذها يساعد أجهزة الدولة المختلفة على التعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، سيؤدي إلى المزيد من الأمن والاستقرار، من خلال التعامل مع كافة الأزمات بسرعة فائقة وإنهائها بشكل فوري وفق أحدث المعايير العالمية.

وتابع خليل: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تعتبر من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنها تساهم في احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة عالية وخلال إطار زمني محدد.