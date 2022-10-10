القوى العاملة : التفتيش على 74 منشأة وتحرير 28 محضرا بجنوب سيناء

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب باستخراج 24 ترخيص لعمل للأجانب من جنسيات مختلفة، فضلاً عن صرف 26 ألف جنيه لـ 13 عاملا منحة مولود، و2000 جنيه منحة وفاة عامل ، و4000 جنيه رعاية صحية لعاملين بإجمالي 32 ألف جنيه العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، وتسجيل 82 عاملاً جديداً.

وأوضح مدير المديرية أشرف علم الدين أنه التفتيش العمالي علي 153 منشأة دوري "نهاري وليلي" ، وبلغت حملات مراقبة مواعيد العمل 14 حملة علي 354 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية ، كما تم تلقي 27 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 16 شكوى ، و8 شكاوى ما زالت تحت البحث .

وقال شرف الدين : إنه خلال شهر أغسطس الماضي، قامت المديرية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش الدوري علي 10 منشآت، وتحرير محضرين، فصلا عن إعادة إجراء التفتيش علي 74 منشأة وتحرير 28 محضرا،وإجراء معاينه تفتيشية لـ 4 منشآت

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .