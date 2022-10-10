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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض خطيرة.. ونبيلة عبيد تكشف سرا غير متوقع عن رشاقتها

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض القلب والكبد | طبيب يحذر

نشر الدكتور محمد عبد الواحد، منشورا جديدا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال خلال المنشور، مع دخول المدارس كثير من الأشخاص بتعمل لأولادها ساندويتشات لانشون كتير بدون ما يعرفوا إيه الأضرار الكبيرة اللى بيسببها:

تصدرت التريند.. نبيلة عبيد تكشف سرا غير متوقع لرشاقة جسمها

مازالت الفنانة نبيلة عبيد متصدرة تريند السوشيال ميديا  وتريند جوجل وذلك بعد ظهورها، ضيفة على الإعلامي مصطفى الآغا ببرنامج "صدى الملاعب"، بالرغم من مرور ثلاثة أيام على الحلقة .

وكانت تحدثت النجمة المصرية خلال اللقاء عن مسيرتها الفنية، وحياتها الشخصية والعقبات والخلافات التي واجهتها.

تسجيل صوتي .. حقيقة انتشار شلل الأطفال في مصر

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء حول ظهور حالات شلل الأطفال  بين الأطفال في بعض الدول الأجنبية ودولة عربية، والبعض يقول إن هناك حالات شلل أطفال في مصر.

 

عروسة طارق العريان تشعل السوشيال ميديا.. والمتابعون: بيحب السوريات

تداول مستخدمو فيسبوك صور المخرج المصري طارق العريان "طليق  الفنانة أصالة "  صورا بزواجه من السورية نيكول سعفان  .

بعد انضمامها لـ الستات ما بيعرفوش يكدبوا.. شاهد|10 إطلالات لزوجة أحمد السقا

تصدرت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انضمت إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا.

 

 

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