لتشجيعهم على التفوق.. سيوة تكرم أوائل الشهادة الإعدادية والإبتدائية

كرم محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الإثنين أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي (٢٠٢٢/٢٠٢١) بمدرسة ناصر للتعليم الأساسي بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور سليمان عمر مدير إدارة سيوة التعليمية، و موسى إبراهيم حميدة أمين حزب مستقبل وطن بسيوة مدير العلاقات العامة بإدارة سيوة التعليمية، وأولياء أمور الطلبة.



حيث تم تكريم (٦٠) طالبا وطالبة من أوائل إدارة سيوة التعليمية، كما تم تكريم المعلمين المتميزين.

و أشاد رئيس المركز بتفوق أبناء سيوة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مضيفا أن التكريم يأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشجيع وحث الطلبة على التفوق.



كما عبر الطلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم الغامرة بحفل التكريم مقدمين كل الشكر والتقدير على تكريمهم بشهادات التقدير والهدايا العينية.