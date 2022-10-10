الدكاني : الوعي المالي للمواطنين ينعكس إيجابيا على قاعدة المستثمرين ومستويات السيولة بالأسواق

افتتح قيادات البورصة وسوق الأوراق المالية المصري وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ، وممثلي عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، اليوم الاثنين، جلسة تداول البورصة المصرية، والتي تشارك للعام السادس في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، World Investor Week 2022.



حضر افتتاح جلسة التداول إلى جانب الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية ، عدد من رؤساء وممثلي الجامعات العاملة في مصر، وكذلك ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للمحللين الفنين والجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديري الاستثمار.



من جانبه قال د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشاركة الهيئة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي تؤكد الأهمية التي توليها للهيئة بقضية الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بكافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي ومنها سوق رأس المال، كون الثقافة المالية وحماية المستثمر من العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي.

وخلال كلمته اوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي يعكس اهتمام إداراته المتزايد تعزيز جهود الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال، كونه أحد أهم المحاور اللازمة لتنمية سوق المال المصري وزيادة كفاءته عبر زيادة عدد الشركات المقيدة" جانب العرض"، وعدد المستثمرين " جانب الطلب"، وكذا تطوير منتجات واليات مالية جديدة والمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والنظم الرقمية في المهام المرتبطة بانشطة القيد والتداول" .



واضاف الدكاني ان استراتيجية البورصة خلال الفترة المقبلة مستمرة في تعزيز جهود الثقافة المالية من خلال عدة محاور منها الي جانب مبادرة سفراء البورصة، مجموعة من البرامج والفعاليات مثل البورصة للتنمية والتي تسعى إدارة البورصة لتنظيمها بكل المحافظات المصرية لفئات المجتمع المختلفة من أصحاب الاعمال والموظفين والطلاب بهدف شرح اساسيات ومبادئ الاستثمار والادخار التراكمي طويل الاجل وكذلك دور سوق المال في قنوات تمويل توسعة اعمال الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وشهد احتفال البورصة المصرية بالاسبوع المستثمر، تكريم أول دفعة من برنامج "سفراء البورصة المصرية" “EGX Ambassador’s” وهم طلاب كلية LSE التابعة لجامعة لندن UOL، وتعد مبادرة سفراء البورصة اول برنامج اعداد مدربين TOT للثقافة المالية تنظمه البورصة المصرية لإعداد كوادر مؤهلة من طلاب تخصص الاستثمار والتمويل بالجامعات العاملة في مصر لتمكين المؤهلين من الطلاب المشاركة في فعاليات التدريب التي تنظمها ادارة البورصة المصرية دورياً بالمدارس والجامعات لشرح اساسيات ومبادي الاستثمار في الأوراق المالية ، وخلال المرحلة التأهيلية لمبادرة سفراء البورصة حضر الطلاب المشاركين برامج تدريب متخصصة في علوم واليات التحليل الاساسي والفني الي جانب التعرف على منظومة العمل الخاص بسوق المال المصري اضافة الي التدريب العملي من خلال انظمة المحاكاة لانظمة التداول والتي قامت بتطويرها ادارة البورصة بغرض التدريب العملي على اليات وممارسات التداول السليمة.



وفي نهاية الاحتفال بأسبوع المستثمر اجتمع رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء الجامعات، وتناول الاجتماع جهود البورصة المصرية في سد فجوة المعرفة المالية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع لاسيما الطلاب والشباب، وخلال الاجتماع ثمن رامي الدكاني دور الجامعات العاملة في مصر وخصوصا الجامعات المتعاونة مع ادارة البورصة في تنظيم البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للطلاب مشيرا الي ان مبادرة سفراء البورصة المصرية هي خطوة جديدة في سبيل تعزيز وتعظيم جهود نشر الثقافة المالية.

ومن جهتهم اشاد الحاضرون بالاجتماع بمبادرة سفراء البورصة مطالبين بتأهيل طلابهم من خلال البرنامج إعداد المدربين.