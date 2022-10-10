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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وارنر ديسكفري وإنتغرال تطلقان برنامج ألعاب واقعي بعنوان "خاطري أخاطر" |تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة وارنربراذرز ديسكفري، بالتعاون مع إنتغرال، الشركة التابعة لمجموعة stc، عن إطلاق برنامج ألعاب واقعي جديد بعنوان "خاطري أخاطر" رفقة ثلاثٍ من صانعات المحتوى البارزات في العالم العربي وهنّ إيمي روكو، وهديل مرعي، ومها جعفر.

يتتبع البرنامج رحلة الشابات لاستكشاف الوجهات الثقافية الغنية والمميزة في السعودية والإمارات ومصر، والتي يخضن خلالها مغامرات عديدة من تسلق الجبال إلى القفز من المرتفعات والغوص حتى مسافة 50 متراً تحت الماء، حيث يجري اختبار متانة الصداقة التي تجمعهن ومدى قدرتهن على الصمود في سلسلة مكونة من 6 أجزاء.

تم تصوير البرنامج في بعض من أهم المعالم التاريخية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كمدينة حجر التاريخية في السعودية ومدينة أسوان العريقة في مصر وبرج خليفة الاستثنائي في الإمارات، في تسليط للضوء على العجائب العمرانية والطبيعية في العالم العربي عبر رحلة ترفيهية حافلة بالمرح والمغامرات الجريئة.

وتجدر الإشارة إلى كون برنامج " خاطري أخاطر " من ديسكفري+ أوريجنال يمثّل أحدث إضافة إلى مجموعة برامج "جوّي تي ڤي".

وفي هذا الإطار صرّح فرانشيسكو بيرتا، نائب رئيس تطوير الأعمال والتوزيع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في شركة وارنر براذرز ديسكفري قائلاً "تتشرف شركة وارنر براذرز ديسكفري بالتعبير عن تقديرها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم صناعات الترفيه والسياحة فيها، ويأتي هذا المشروع الفريد كمحطة فارقة في شراكتنا طويلة الأمد مع إنتجرال. إننا في أشد الحماس لإلهام المشاهدين من خلال الجيل الجديد من النساء العربيات المتميزات بإبداعاتهن وحماسهن ومرحهن".

بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في إنتغرال بيتر مركيك، أن هذه الشراكة مع وارنر براذرز ديسكفري، إنما تمثل انطلاقة جديدة للترفيه الرقمي في المنطقة، وبمشاركة كوكبة من المواهب على مستوى المملكة والمنطقة العربية، ومن خلال استخدام أفضل تقنيات الاخراج والبث. كما أنها ستعزز من موقع المملكة في أن تكون منصة لإنتاج أحدث وأضخم الأعمال الفنية والترفيهية الرقمية. 

وسُيعرض برنامج ديسكفري+ أوريجنال الجديد " خاطري أخاطر "، على منصة "جوّي تي ڤي" في حلقات أسبوعية ابتداءً من يوم الاثنين 17 أكتوبر.

توفر جوّي تي ڤي سهولة متناهية في اختيار باقات العروض التي تناسب المشتركين من مختلف الفئات، وبأفضل خدمات البث المستمر وبجودةٍ فائقة.   

كما يمكن للمستخدمين أيضاً مشاهدة العروض الحصرية والإنتاجات الأصلية التي لا يمكن العثور عليها عبر أي خدمة أخرى، بالإضافة إلى أفضل القنوات التلفزيونية المباشرة المجانية والمشفرة من الشبكات والمذيعين الإقليميين والدوليين، من خلال خدمة بث واحدة لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Jawwy.tv.

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