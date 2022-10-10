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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تتخلى عن الشاحن الخاص بها وتتجه إلى Type-C قريبا.. للبنات اعرفي إزاي تخفي الصور من gallery موبايلك

أخبار التكنولوجيا|
أخبار التكنولوجيا| آبل تتخلى عن الشاحن الخاص بها وتتجه إلى

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

آبل تتخلى عن الشاحن الخاص بها وتتجه إلى Type-C قريبا.. تفاصيل

 

ستتبنى شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة منفذ USB-C على نطاق واسع عبر مجموعة منتجاتها خلال السنوات القليلة المقبلة ، وفقًا للمحلل الشهير مارك جورمان من بلومبيرج. 

 

حاجات لازم تبص عليها لو عايز تشتري موبايل بسعر مناسب

 

يعتاد معظم المستخدمين أن الهاتف الذكي يجب أن يكلف الكثير من المال ليحتوي على البطاريات الكبيرة والكاميرات عالية الدقة وشاشات العرض ذات معدل التحديث العالي ، لكن هذا ليس بالضرورة صائبا حيث يمكن أن تقتني هاتفا من الفئة المتوسطة بالمواصفات التي تفضلها، لذلك سنوضح المعايير التي يجب الأخذ بها عند محاولة العثور على أفضل هاتف من الفئة المتوسطة بأقل من 600 دولار.

 

للبنات.. اعرفي إزاي تخفي الصور من gallery موبايلك

 

فى بعض الأحيان، قد لا ترغب فى عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو فى معرض الصور أو ال gallery الخاص بك، بحيث يمكن لأى شخص الوصول إليها عند فتح هاتفك، خاصة عند إعطاء هاتفك الذكى لعرض بعض الصور مثل الرحلة.

 

تعرف على السبب الرئيسي لارتفاع سعر iPhone 14

 

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية مؤخرًا عن سلسلة iPhone 14 ، والآن ، كشف تقرير جديد عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بعملية الإنتاج، والذي يوضح أن iPhone 14 أغلى بنسبة 20% بالمقارنة بهاتف iPhone 13.

 

ينافس شاومي وريلمي.. موبايل Tecno بإمكانيات جبارة ورخيص جدا

 

أطلقت شركة تكنو الصينية أحدث هاتف لها بعد العديد من التسريبات الفترة الماضية، وهو هاتف Tecno Pova 4 Pro الذي أصبح متاحا الآن بشكل رسمي في دولة بنجلاديش، ومن المفترض أن ينتشر في باقي دول العالم قريبا.

 

أرخص هواتف آبل.. تسريبات تكشف مفاجآت في الجيل الجديد من iPhone SE

 

كشف تقرير جديد منشور بموقع MacRumors عن معلومات منسوبة لمحلل Display Supply Chain Consultants (DSCC) يدعى روس يونج، يكشف بعض التسريبات في الجيل التالي من iPhone SE.

 

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