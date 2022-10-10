أخبار التكنولوجيا| آبل تتخلى عن الشاحن الخاص بها وتتجه إلى Type-C قريبا.. للبنات اعرفي إزاي تخفي الصور من gallery موبايلك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

ستتبنى شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة منفذ USB-C على نطاق واسع عبر مجموعة منتجاتها خلال السنوات القليلة المقبلة ، وفقًا للمحلل الشهير مارك جورمان من بلومبيرج.

يعتاد معظم المستخدمين أن الهاتف الذكي يجب أن يكلف الكثير من المال ليحتوي على البطاريات الكبيرة والكاميرات عالية الدقة وشاشات العرض ذات معدل التحديث العالي ، لكن هذا ليس بالضرورة صائبا حيث يمكن أن تقتني هاتفا من الفئة المتوسطة بالمواصفات التي تفضلها، لذلك سنوضح المعايير التي يجب الأخذ بها عند محاولة العثور على أفضل هاتف من الفئة المتوسطة بأقل من 600 دولار.

فى بعض الأحيان، قد لا ترغب فى عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو فى معرض الصور أو ال gallery الخاص بك، بحيث يمكن لأى شخص الوصول إليها عند فتح هاتفك، خاصة عند إعطاء هاتفك الذكى لعرض بعض الصور مثل الرحلة.

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية مؤخرًا عن سلسلة iPhone 14 ، والآن ، كشف تقرير جديد عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بعملية الإنتاج، والذي يوضح أن iPhone 14 أغلى بنسبة 20% بالمقارنة بهاتف iPhone 13.

أطلقت شركة تكنو الصينية أحدث هاتف لها بعد العديد من التسريبات الفترة الماضية، وهو هاتف Tecno Pova 4 Pro الذي أصبح متاحا الآن بشكل رسمي في دولة بنجلاديش، ومن المفترض أن ينتشر في باقي دول العالم قريبا.

كشف تقرير جديد منشور بموقع MacRumors عن معلومات منسوبة لمحلل Display Supply Chain Consultants (DSCC) يدعى روس يونج، يكشف بعض التسريبات في الجيل التالي من iPhone SE.