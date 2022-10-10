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رئيس التحرير
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برلمان

هدفه توفير حياة كريمة للجميع..راندا مصطفى: الحوار الوطني للشعب المصري وليس النخبة

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، نائب رئيس إقليم السيدات ببرلمان عموم إفريقيا، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، أن المقررين والمقررين المساعدين لم يتوقفوا عن عقد الاجتماعات لوضع الخطة والإطار العام للموضوعات الأساسية الذي سيتم طرحها بالحوار الوطني، موضحة ان الحوار الوطني هو حوار للشعب المصري وليس النخب.

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وأشارت مصطفى في تصريحاتها لـ صدى البلد" أننا في الحوار الوطني سنعمل على تحسين المنظومة الصحية وضمان خدمة صحية عادلة لكل مواطن على أرض مصر، عن طريق دعم أعمدة المنظومة الصحية المتمثلة في الاطباء والمستشفيات والهيئات المساعدة وغير ذلك.

 

وأكدت مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أنه سيتم بحث وضع حلول للمشكلة السكانية، وتحسين التأمين الصحي التى تسير فى الدولة لخدمة المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له.

 

ونوهت الدكتورة راندا مصطفى، إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية، مشيرة إلى أن الأجانب لا يأتوا إلى مصر على الرغم من توافر المقومات الأساسية والكفاءات الطبية، ولكنهم يذهبون إلى الخارج، الأمر الذي يتطلب وقفة وإجراءات تغير من هذا الوضع، وهو ما سيتم بحثه.

 

وعن أزمة هجرة الأطباء، قالت مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أننا لا نمنع هجرة الاطباء بشكل عام، وانما نضع أيدينا على الدوافع التي جعلتهم يلجأون الى هذا الأمر ومن ثم  حلها، مختتمة حديثها قائلة:"  نسعى لتوفير حياة كريمة للأطباء وتوفير البيئة المساعدة له وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة" .

راندا مصطفى المحور المجتمعي وكيل لجنة التعليم حزب حماة الوطن الحوار الوطني

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