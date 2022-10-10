قمة المناخ cop 27.. عودة أوروبا للوقود الأحفوري هل تزيد من أوجاع القارة

بدأت التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تلقي بظلالها على العالم، وظهر ذلك جليا خلال فصل الصيف، حيث دفعت دول أوروبا الثمن غاليا وفي المقدمة منها: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا، وتجلى هذا في جفاف مجموعة من أشِهر الأنهار الأوروبية.

عودة أوروبا للوقود الأحفوري

ووسط مساعي دولية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وجد العالم وخاصة الأوروبيون أنفسهم أمام مأزق كبير نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل في أزمة نقص إمدادات الطاقة، حيث تسببت العقوبات الأوروبية ضد روسيا في وقف إمدادات موسكو من النفط والغاز لهذه الدول.

وللخروج من المأزق خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة بشدة داخل الدول الأوروبية، قررت عدة دول داخل القارة العجوز العودة إلى الخلف مئات الأميال من خلال نوفير بدائل للطاقة الروسية باستخدام الوقود الأحفوري "الفحم" في توليد الكهرباء، ويأتي ذلك وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفحم على المناخ.

ويقول الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنه فيما يخص عودة أوروبا للوقود الأحفوري في ظل أزمات الطاقة حالياً، فإنه أمر مؤقت حيث أن أعمال أوروبا التجارية تعتمد على ملاحة الأنهار، وبعد جفاف عدد كبير من الأنهار في أوروبا مثل الراين والدانوب وغيرهما توقفت الملاحة النهرية في أوروبا وتأثرت، فبالتالي أوروبا مجبرة على الالتزام باتفاقيات المناخ وليس مجرد تعهدات.

إن ملفات المناخ والغذاء هي من أهم الملفات المطروحة على مائدة النقاش ، لافتاً إلى أن ملف الامن الغذائي يتم معالجته بالتكيف أو المواجهة، وفي حالة المواجهة أمر صعب، ولكن يمكن التكيف معها عن طريق زراعة محاصيل تتحمل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، موضحاً أن العالم لا يستطيع إلغاء الأزمة سوى بالوصول للحياد الكربوني والوصول إلى صافي صفر من الكربون ، وهذا لا يمكن أن يحدث قبل 2050 لأنه من المتوقع أن يختفي البترول من العالم وينضب ، وبالتالي يجب اللجوء إلى طاقة جديدة ومتجددة، مؤكداً أنه قبل الثورة الصناعية كانت نسبة الغازات 212 جزء من المليون،الآن أصبحت 420 جزء من المليون، و أصبحت درجة حرارة الأرض 1.6درجة مئوية.

مؤتمر شرم الشيخ المناخ 2022

وأضاف النهري، أن هذا أدى الى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي وبالتالي انتقلت المياه للبخار والمحيطات وهذا أدى الى ارتفاع منسوب مياه البحر في مصر مثل رأس رشيد الذي غرق منها 5 كيلو ، وبالتالي أي منطقة منخفضة ستتأثر ، وإذا زاد ارتفاع منسوبي مياه البحر أكثر من ذلك سنحتاج إلى "حوائط بحرية " ، وأكبر مثال على ذلك الحوائط البحرية في اليابان وهولندا ، ولكن مصر ليست بحاجة لها الآن ، مشيراً إلى جهود هيئة الشواطئ البحرية التي تقيس مستوى البحار باستمرار لتفادي أي مخاطر .

وأكد النهري، أن ملف الهجرة الشرعية من أهم الملفات التي يجب أن تطرح في قمة المناخ هذا العام ، حيث أن الهجرة غير الشرعية في البداية كانت لتحسين المستوى المادي الآن أصبحت بسبب التغيرات المناخية وبالتالي الأمر يحتاج إلى تدابير سياسية قوية.

فيما يخص عدم مشاركة الأمير تشارلز حاكم بريطانيا في كوب 27 قال النهري ، أن بريطانيا من أكثر المهتمين بالقضية ، كما أن الملك هناك يملك ولا يحكم والذي يحكم هو رئيس الوزراء.

وأضاف إلى أنه بالنسبة للمشاركين، فإن عدد المشاركين في غلاسكو كان حوالي 193 دولة، في هذا العام في حالة عدم مشاركة 10 دول ستلجئ الأمم المتحدة لفرض عقوبات حتى إذا كانت دولة كبيرة.

وأكد النهري على أهمية دور المواطن البسيط في مواجهة هذه الأزمة و هو عن طريق الاتجاه إلى إعادة تدوير المخلفات، أما على مستوى الدولة يجب إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية ، وطالب بوضع مواضيع عن التغيرات المناخية في المناهج التعليمية ، وتعريف المعنى للطلاب في طابور الصباح ، لأنها ازمة مستمرة على المدى الطويل فيجب أن يكون الطالب على وعي بالأزمة.

واختتم النهري، أن فصل الشتاء 2023 من المتوقع أن يكون به انخفاض شديد في درجات الحرارة والأمطار ستسقط في أماكن غير متوقعة والقادم سيكون أكثر شراسة.