مجلس أمناء "النادي شيراتون" يدرس زيادة أسعار العضوية من العام المقبل

يدرس مجلس أمناء نادي النادي فرع شيراتون، زيادة أسعار عضوية النادي بداية من العام المقبل 2023، بعد الافتتاح التجريبي الشهر الماضي بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يأتي قرار مجلس أمناء نادي النادي بزيادة أسعار العضوية، بعد الافتتاح التجريبي يوم 3 سبتمبر والطفرة الإنشائية الهائلة، بجانب الإقبال الكبير للحصول على العضوية حيث تلقت إدارة النادي طلبات العديد من الأسر الراغبين في الحصول على العضوية.

أحد العوامل التي تعزز زيادة أسعار نادي النادي شيراتون، كان الارتفاع الكبير في أسعار الأندية المحيطة، والتي كان آخرها نادي الشمس الذي اتخذ قرارا برفع سعر العضوية إلى 500 ألف جنيه بدءا من العام المقبل.

وكشف مصدر داخل مجلس أمناء نادي النادي بشيراتون، أنه رغم مناقشة زيادة أسعار العضوية بسبب ارتفاع أسعار التشغيل وغيرها من الأمور، إلا أنه رغما عن ذلك سيتم مراعاة الجانب الاجتماعي لسلسة أندية النادي وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، حيث ستكون أقل كثيرا في الأسعار من أي ناد آخر في المنطقة المحيطة، حيث تهدف سلسلة نادي النادي إلى خدمة قطاع عريض من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها.

موقع نادي النادي شيراتون

يقع نادي النادي شيراتون في موقع مركز التنمية الرياضية، الذي تأسس على مساحة 12.5 فدان، في مساكن شيراتون، بشارع أنقرة المتفرع من شارع عبد الحميد بدوي، وتم افتتاحه رسميًّا في مارس 2010 وكان يتبع المجلس القومي للرياضة.

مميزات نادي النادي شيراتون

ويضم نادي النادي "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب التنس الأرضي، وملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات”، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، بالإضافة إلى تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.

أسعار عضوية نادي النادي

وحددت لائحة نادي النادي سعر الاشتراك والعضوية قبل دراسة زيادتها بـ114 ألف جنيه تشمل الضريبة، في حال تسديدها دفعة واحدة كاش.

أنظمة التقسيط لعضوية نادي النادي شيراتون

كما حدد مجلس أمناء نادي النادي شيراتون التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط عضوية، على ثلاثة أقسام بنظام عدد الشهور " 30 أو 24 او 12"، وتختلف حسب المقدم.

وجاء نظام التقسيط لفروع نادي النادي شيراتون كالتالي:-

- في حالة التقسيط على 30 شهرا، سيتم دفع 3500 جنيه شهريا، ومقدم 37500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 24 شهرا، سيتم دفع 4140 جنيها شهريا، ومقدم 37500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 12 شهرا، سيتم دفع 7325 جنيها شهريا، ومقدم 37500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 30 شهرا، سيتم دفع 3024 جنيها شهريا، ومقدم 47500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 24 شهرا، سيتم دفع 3580 جنيها شهريا، ومقدم 47500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 12 شهرا، سيتم دفع 6350 جنيها شهريا، ومقدم 47500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 30 شهرا، سيتم دفع 2250 جنيها شهريا، ومقدم 57500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 24 شهرا، سيتم دفع 3020 جنيها شهريا ومقدم 57500 جنيه.

- في حالة التقسيط على 12 شهرا، سيتم دفع 5375 جنيها شهريا ومقدم 57500 جنيه.