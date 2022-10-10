محافظ الإسكندرية يوزع الهدايا على الأطفال في ذكرى المولد النبوي

شهد اللواء محمد الشريف اليوم، احتفالات محافظة الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الأطفال من ذوي الهمم ودور الأيتام.

حيث أقيم الحفل بالتعاون مع المجتمع المدني، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي وذلك بحضور جميع الجهات المعنية.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.



وأشار الشريف إلى أن ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، مما يعطي لنا الكثير من الدروس أهمها؛ مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف المحافظ علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل، والسلام ، والأمن والاستقرار للبشرية، مطالبا ببذل أقصي جهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على المستويات و الأصعدة كافة، كما فعل ذلك نبي الأمة حيث قاد أنجح منظومة ممثلة في إقامة دولة إسلامية قوية.

تضمن الاحتفال فقرات إنشاء ديني بمناسبة الذكرى العطرة ، وتوزيع الهدايا والحلوي علي الأطفال.