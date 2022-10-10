سمير عارف: لدينا طموحات وخطط لازدهار الاستثمار المصري.. فيديو

أكد الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، أن الأوضاع الإقتصادية العالمية صعبة، بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والدولة المصرية تأثرت نتيجة تلك الأحداث.

وقال سمير عارف، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرئيس السيسي لديع رغبة في وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهناك جهود كبيرة من أجل تحقيق هذا الرقم.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد خلال الشهر الحالي، سيناقش الطرق لتي سيكون لها دور في تحسين الوضع الإقتصادي المصري.

الإستثمار المصري

وأشار سمير عارف إلى أنه لدينا طموحات في ازدهار الاستثمار المصري، مؤكدا أنه نحتاج خطط للتعافي من الأزمات الإقتصادية.