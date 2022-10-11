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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 11-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو926 جنيها للبيع و 934 جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022.

وشهد سعر الذهب مصر تراجعا بمعدل 43 جنيها علي مستوي الأعيرة المختلفة وذلك للجرام الواحد في المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين

صعود جديد .. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 10-10-2022

الذهب يستقر

وقالت تقارير اقتصادية إن سعر المعدن الأصفر قد اتسم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11-10-2022؛ بالاستقرار علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بعد أن كسر حالة التراجع قبل أسبوعين ليرتفع نهاية تعاملات أمس الإثنين بمعدل 7 جنيهات في الجرام الواحد.

 

لماذا الذهب؟

 تمتاز الأعيرة الذهبية المختلفة بمتابعة دورية للأسعار الخاصة بها من قبل المستهلكين، نظرا لما تمثله من أهمية قصوي لبعض الفئات   من المصريين والتي من بينها المقبلين علي الزواج حيث يتابعون سعر الذهب مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

عيار 24 

 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية، نحو   1234 جنيها للبيع و 1246 جنيها للشراء .

 

عيار 21

وسجل سعرعيار 21 نحو   1080 جنيه للبيع و 1090 جنيها للشراء وذلك بالنسبة للجرام الواحد  

 

 

 

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 720 جنيها للبيع و 727 جنيها للشراء .

 

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 8640 جنيها للبيع و 8720 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب

 

وبلغ سعر اوقية الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.742 جنيها للشراء
 

سعر كيلو الذهب

وأظهر سعر كيلو الذهب نحو 1.234 مليون جنيها للبيع و 1.25 مليون جنيه للشراء.

 

استقرار الأسعار


وفقا لتصريحات سابقة لـ المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية  لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،  والتي ذكر فيها أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، موضحا أن  سعر الذهب شهدت استقرارًا بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 43جنيًها .

تذبذب الأسعار 

وعلي سياق متصل أرجع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية،  هبوط سعر الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلي  الارتفاع في البورصة العالمية للذهب، رغم وجود هبوط في المعروض المحلي منه وبسبب قوي العرض والطلب.

 

وأوضح أن المعروض من الذهب أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية، أنه حتي الآن لا يوجد حركات استيراد من الخارج للذهب فالبيع يتم داخل السوق وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في أسعاره محليا 
 

ارتفاع محلي

من جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب  علي المستوي المحلي يشهد ارتفاعا  نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب، موضحت أن التراجع، تزامنا مع دخول المدارس.

 

وذكر أن الذهب يشهد الآن ارتفاع في المعروض وقلة في الطلب، وعليه يحدث تراجع وانخفاض في أسعار الذهب، بفارق أكثر من 20 جنيه بالأمس، ومن ثم شهد ارتفاعا تدريجيا ولكن بفارق جنيهات.

التغيرات الاقتصادية وتأثيرها 


وأكد  أن الذهب هو الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية.


سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

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