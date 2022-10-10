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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال بخيت: محمد رمضان ممثل موهوب بعيدًا عن ممارساته التي يقوم بها

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

كشف الشاعر جمال بخيت مؤلف مسرحية "يمامة بيضا"، تفاصيل وحقيقة وجود خلاف مع النجم الشاب محمد رمضان.

قرار من المحكمة بشأن منع ظهور محمد رمضان في الإعلام

و أكد أثناء استضافته فى برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يبث على قناة ETC،   أن النجم على الحجار كان السبب وراء طرده من المسرحية بعد شعوره بالغيرة منه على خلفية إعطاء أمير عربى له قلما مطعما بـ 30 فص ألماظ، كما أمر 5 من مساعديه بمنعه بالقوة من الصعود على المسرح فى الدخلة الثانية لدوره، قائلا لـ"اليوم السابع" " أنا لا أعلم لماذا يدعى محمد رمضان شيئا كهذا، محمد بيألف، وأنا مش فاهمه خالص، وكل فترة يحكى نفس الواقعة بسيناريو مختلف".

وتابع أن القصة ببساطة في وجود خلاف شخصى بين الفنان محمود عزب أحد أبطال المسرحية والمخرج حسام الدين صلاح، على إثره أراد المخرج الإطاحة بمحمود عزب، ولذلك وجدناه ذات يوم يدخل إلى المسرح ومعه الوجه الجديد محمد رمضان – وكان رمضان فنان غير معروف فى عام 2007 آنذاك - على أنه سيكون أحد الكومبارسات المشاركين فى مشهد المدرسة وهو أحد المشاهد الخاصة بدور أحمد على الحجار بالمسرحية يقول كل كومبارس جملة واحدة تمهيدا لدخول أحمد على الحجار المسرح والمشهد مدته لا تتخطى دقيقتين.


وتابع الشاعر الكبير جمال بخيت: محمد رمضان ممثل موهوب بعيدًا عن ممارساته التي يقوم بها مؤخراً.

 

قمت بالنزول إلى الكواليس

وشدد على  أن على الحجار لم يكن شاهدا على المشهد لأنه كان فى غرفته، ولكنه حكى له الأمر عندما لاحظ الحجار أنه غاضبا، قائلا "قمت بالنزول إلى الكواليس وأحضرت محمد رمضان ولفت نظره للخطأ الذى ارتكبه وأكدت له أن الإفيهات الموجودة بالنص مكتوبة ومتفق عليها ، وقلت له إنه ليس له دور فى المسرحية، وأقسمت بالله العظيم إنه هيكون نجم كبير لأنى كنت حريصا على ألا يؤثر هذا الموقف عليه نفسيا، وقلت له ما ينفعش يا محمد إنك تعمل دور كومبارس، وانتهى الموقف على ذلك".

محمد رمضان الشاعر جمال بخيت الاعلام الفن الحج

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