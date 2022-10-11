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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سماع مرافعة الدفاع في قضية مقتل تاجر المخدرات بشبرا .. اليوم

صدى البلد

تستمع  محكمة جنايات شبرا الخيمة،اليوم لمرافعة الدفاع في  قضية مقتل تاجر مخدرات على يد صديقه بشبرا الخيمة.

تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، بأمانة سر هاني خطاب.

أمر الاحالة 

كان المستشار أمجد المنوفي- المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهم "حامد.ع.م"، 28 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 14465 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 کلي نيابة جنوب بنها.

العثور علي جثة غارقة في دمائها 

بدأت الواقعة يوم 2022/1/17، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة "محمود.ز.ا" غارقا في دمائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهم، وأتضح ارتكابه للواقعة وقتل عمدا المجنى عليه مع سبق الإصرار، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر " مسدس" موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية حقيبتين سفر، خرطوم مياه " موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر ثم قام بإلقائها بمجري ماني للتخلص منها قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، فيما أحرز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، وأحرز أداوت " صاروخ كهربائي ، حقائب بلاستيكية ، حقائب سفر ، خرطوم مياه " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .

محكمة شبرا الخيمة مقتل تاجر مخدرات علي يد صديقه النيابة العامة شبرا الخيمة

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