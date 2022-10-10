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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الحكومة الفرنسية تغادر الجزائر عقب اختتام زيارتها الرسمية

صدى البلد

 غادرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، مساء اليوم /الإثنين/ الجزائر عقب اختتام زيارتها التي استغرقت يومين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وكان في توديعها رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن بمطار هواري بومدين بالعاصمة، برفقة عدد من الوزراء الجزائريين.

كانت رئيسة الوزراء الفرنسية قد وصلت أمس /الأحد/ إلى الجزائر في زيارة رسمية، وقامت بإطلاق رفقة نظيرها الجزائري أعمال الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية؛ والتي أسفرت عن التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والثقافة والمؤسسات الاقتصادية الناشئة.

كما حظت رئيسة الحكومة الفرنسية قبيل مغادرتها، اليوم، باستقبال رسمي من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
 

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