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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج أحمد أبوزيد: والدي ومنتجين أقحموني في تحويل فيلم العار لمسلسل

أحمد محمود أبو زيد،
أحمد محمود أبو زيد، المخرج والسيناريست

قال أحمد محمود أبو زيد، المخرج والسيناريست، إن عام 2009 طلبت إحدى شركات الإنتاج مقابلة والده السيناريست وكاتب القصة الراحل محمود أبوزيد تحويل فيلم العار إلى قصة جديدة ليعرض كمسلسل، لكنه رفض هذا لأن كل ما كان لديه أخرجه في الفيلم، لكنه لم يمانع إعطائهم السيناريو ليقوموا هم بتحويله إلى عمل درامي.

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وأضاف "أبو زيد"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن المنتجين عرضوا عليه أن يقوم نجله بتحويل فيلم العار إلى مسلسل، ووافق والده، وحينها رأي أنه قد تم إقحامه في كتابه سيناريو المسلسل، وتحويل فيلم العار إلى عمل درامي طويل.

واستطرد: "فجأة لقيت العار تحول لمسلسل، والموقف فرض نفسه، وقفلت على نفسي 10 أيام وعملت معالجة، وقدرت أحافظ على المضمون، وأعمل متغيرات في الحدوته تديني حكي 20 ساعة، لأن الفيلم ساعة ونصف، وغيرت الشخوص، وحافظت على مضمون الحكاية".

 

لا تذوب البضاعة

وأوضح أن إحدى الأفكار التي اقترحها أحد المنتجين أن لا تذوب البضاعة في الملاحات، "كانت فكرة أستاذ طارق صيام، وعملنا حكي عن نجاح الصفقة ولم تفشل، وخلصنا الفيلم في الحلقة الـ11، وكملنا لحد الحلقة الـ30 حكي جديد تماما في المسلسل، وده كان اجتهادي وشغلي، ومكنتش متخيل أن المسلسل ينجح".
 

أحمد محمود أبو زيد فيلم العار السيناريو فيلم ساعة ونصف مسلسل

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