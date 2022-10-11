أرملة الشهيد الرائد عمرو هلال: دخول ابنتي هايدي لكلية الشرطة بمثابة حلم|فيديو

أكدت أميرة جلهوم، أرملة الشهيد الرائد عمرو هلال، أن الله أكرمنا بأستشهاد عمرو زوجي وكرم ابنته هايدي أنه والدها.

وقالت أميرة جلهوم، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يتم تكريمنا في كل المناسبات من يوم استشهاد زوجي، مؤكدة أنه عندما توفي زوجي كانت هايدي ابنته عمرها عام واحد.

وتابعت أرملة الشهيد الرائد عمرو هلال، أن دخول ابنتى هايدي لكلية الشرطة بمثابة حلم وجاهدت لتحقيقه، معلقة “ والدها قدوة لها وكانت دايما بتتكرم على اسم ابوها فهايدى بتفتخر بأبوها الشهيد وفرحنا أن الداخلية كانت بتطلب بنات”.

العلاقات الإنسانية

وأشارت أميرة جلهوم إلى أن العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية قامت بمجهود كبير معنا، معلقة “كل الضباط بالجهاز كانوا بمثابة أباء لها”.