علاء عبدالعال: تعاقدنا مع العربي بدر تحسبا لرحيل عمرو السيسي.. فيديو

قال علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن ناديه لم يؤجل رحيل عمرو السيسي للزمالك، حتى يتم التعاقد مع عربي بدر.

وأضاف علاء عبدالعال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن طلائع الجيش، استعاد عدد من لاعبيه بعد إنتهاء إعارتهم، بجانب تعاقده مع عربي بدر لدعم وسط الملعب، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

اسباب التعاقد مع العربي بدر..

وأكمل :" طلائع الجيش تعاقد مع العربي بدر، من النادي الأهلي، بناءً على طلبي ووجهة نظر فنية، وهذا تحسبًا لرحيل عمرو السيسي الذي انضم بالفعل للزمالك".

وتابع :" سنواجه صعوبة كبيرة في إنهاء الدوري بمركز متقدم مثلما حدث في الموسم الماضي، خاصة وان غالبية أندية الدوري دعمت صفوفها بلاعبين مميزين، ولكننا سنعمل على الحفاظ على ما حققنا".