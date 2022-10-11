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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عمال الإنقاذ بفنزويلا يبحثون عن مفقودين وسط تزايد عدد القتلى بسبب الفيضانات

فيضانات فنزويلا
فيضانات فنزويلا

انتظر الفنزويليون في بلدة لاس تيخرياس بولاية أراجوا، الاثنين، وسط ارتفاع حصيلة القتلى بينما يبحث رجال الإنقاذ عن أكثر من 50 شخصًا مفقودًا جرفتهم الفيضانات المدمرة يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة.

اجتاحت الأمطار ليلة السبت جذوع الأشجار الكبيرة والحطام من الجبال المحيطة إلى لاس تيجرياس، على بعد 40 ميلاً (67 كيلومترًا) جنوب غرب كاراكاس ، وألحقت أضرارًا بالشركات والأراضي الزراعية.

وقال ريميجيو سيبايوس ، نائب رئيس منطقة أمن المواطنين ، للصحفيين في لاس تيخرياس يوم الاثنين إن 36 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في الفيضانات بينما لا يزال 56 في عداد المفقودين.

أفادت التقديرات المبكرة عن مقتل 25 شخصًا على الأقل و 52 مفقودًا.

كانت جنيفر جالينديز تقف أمام منزلها المكون من طابقين قبل أن تدمره الفيضانات ، وتنتظر أخبار زوجها ، وهو أحد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم بعد تدفق المياه عبر البلدة.

وأضافت أن الفيضان قتل حفيدتها الصغيرة أيضا.

وقالت جالينديز (46 عاما) 'زوجي كان بجانب النافذة، لم أستطع مساعدته أيضا وأخذته المياه بعيدا' مضيفة أن زوجها خوسيه سيجوفيا (55 عاما) يعاني من مرض السكري الحاد.

غادرت جالينديز لطلب المساعدة وسط المطر عندما رأت الماء يدخل منزلها ، قبل أن يأخذها الفيضان أيضًا.

وقالت 'جرفتني المياه' مضيفة أنها وجدت في النهاية ملجأ على منصة حيث لا يوجد تيار.

تمتلئ المنازل والمتاجر والمباني الأخرى في Las Tejerias كليًا أو جزئيًا بالطين وأنقاض أخرى تحملها المياه. المنطقة حاليا بدون كهرباء أو مياه شرب.

وشوهدت جرافات يوم الاثنين وهي تفتح طرقا في لاس تيجرياس مع شروق الشمس بعد عدة أيام من هطول الأمطار.

وعلى الرغم من أن جالينديز تمكنت من العودة إلى ما كان منزلها - نصف مدفون في الطين - يوم السبت ، من خلال ثقب في الجدار ، رأت أن زوجها لم يكن في سريره ، في حين أن حفيدتها استيفانيا روميرو ، التي لم تبلغ الثانية من العمر ، كانت لديها غرق على الأريكة.

وقال جالينديز: ‘لم أستطع النوم’ مضيفا 'لا أستطيع أن أغمض عيني لأن هذا ما أراه. أرى حفيدتي ، حيث وضعتها. تركتها هناك ولم أستطع إخراجها.'

امطار غزيرة الفيضانات المدمرة هطول أمطار غزيرة

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