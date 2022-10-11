شبانة: علاء عبدالعال لم يمانع منذ البداية في انتقال عمرو السيسي

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة مساهمة الأهلي للزمالك في صفقة انتقال عمرو السيسي إلى القلعة البيضاء.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وكانت أنباء قد خرجت بأن الطلائع وافق على رحيل عمرو السيسي بعد حسم صفقة عربي بدر واستعارته من صفوف الأهلي لسد النقص في وسط الملعب.

وأتم، الأمر غير صحيح على الإطلاق وعلاء عبدالعال المدير الفني للطلائع منذ البداية لم يمانع في انتقال عمرو السيسي بناء على طلب اللاعب نفسه وأن قرار رحيل عمرو السيسي للزمالك لم يكن متوقف من الأساس على صفقة العربي بدر.