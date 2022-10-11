أرواح في المدينة.. ندوة يديرها محمود التميمي بسينما الهناجر.. فيديو وصور

أقيمت ندوة أدارها الإعلامي محمود التميمي أمس الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ بعنوان "أرواح في المدينة" اللقاء الخامس داخل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، لإحياء ذكري حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣، وكان من ضمن الحضور الكاتب الكبير بشير الديك وفنان التصوير السينمائي سعيد الشيمي والشاعرة نور عبدالله.



وتناولت الندوة الحديث عن الانتصار الذي شهدته مصر في حرب ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣، من خلال فيلم "سواق الأتوبيس" وهو من تأليف الكاتب الكبير بشير الديك وإخراج الراحل عاطف الطيب، وأبطال هذا الفيلم الراحل نور الشريف واستعرض التميمي قصص وحكايات الفنان نور الشريف مع المدينة.



وأوضح التميمي أن الهدف من عرض هذه الأفلام الوثائقية والسينمائية معرفة من هو البطل الحقيقي، وشاركت الشاعرة نور عبدالله بقصيدة عنوانها "كدة هي البطولة"، ثم عرض التميمي أغنية "مدد مدد شدي حيلك يابلد" للفنان محمد نوح وكانت تعرض علي مسرح أرض المعارض بالجزيرة سابقًا وهي دار الأوبرا حاليًا.



وأضاف التميمي أنه يستعيد تراث الصحافة المصرية من خلال ندواته، وأن علاقة عرضه لفيلم "سواق الأتوبيس" وإحياء ذكري حرب ٦ أكتوبر كبير جدًا، وهي أن هذا الفيلم يحتوي علي تفاصيل عظيمة مثل النصر العظيم الذي شهدته مصر في ٦ أكتوبر ١٩٧٣.



واختتم الكاتب بشير الديك معلقًا بأن الندوة عمل رائع، وأن ربط الفيلم بحرب أكتوبر بهذه الطريقة مدهش وأظهر إعجابه بتفكير التميمي في كيفية إعادة تقديم عمل فني منذ سنوات كثيرة وإعطائه حجمه الحقيقي ومشاهدته بعمق والتركيز في تفاصيله الصغيرة.

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.09 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.09 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.09 AM

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.10 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.10 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.10 AM

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.11 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.11 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.11 AM (3)

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.11 AM

WhatsApp Image 2022-10-11 at 1.47.12 AM (1)