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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: أحمد عبدالقادر أرقامه سلبية أمام المنستيري.. وبرونو سافيو مميز.. فيديو

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

انتقد أمير عبدالحليم، الناقد الرياضي، المستوى الذي قدمه أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي خلال مباراة الاتحاد المنستيري بالمباراة التي جرت يوم الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أمير عبدالحليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أحمد عبدالقادر ظهر بشكل باهت أمام الاتحاد المسنيري، وكان أرقامه سلبية للغاية، ولم يتخلص من البطء الزائد والذي كان سببا في تعطيل هجمات للأهلي.

وأضاف أمير عبدالحليم، إن اللاعب البرازيلي برونو سافيو، ظهر بشكل جيد في مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي، واستطاع أن يستخلص العديد من الكرتا بجانب مراوغة مدافعي الفريق التونسي، وهذا ما كان ينقص الأهلي في المواسم السابقة، وهى مهارة المراوغة والحلول واحد على واحد".

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