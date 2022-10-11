أكبر تراجع للين في 24 عاما.. الدولار الأمريكي يعزز مكانته وسط تراجع عملات الأسواق الآسيوية

عزز الدولار الأمريكي مكانته في مقابل العملات الأخرى على مستوى الأسواق المالية الهشة، اليوم الثلاثاء ، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والنمو العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين، بينما كان الين الياباني يختبر مستويات التدني الجديدة التي دفعت إلى التدخل الرسمي من حكومة طوكيو.

ووصل الين الياباني إلى 145.80 للدولار خلال الليل، أي أقل بـ10 نقاط فقط من أدنى مستوى له في 24 عامًا قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه قبل ثلاثة أسابيع.

وعادت اليابان من عطلة يوم الثلاثاء واستقر الين عند 145.65 مقابل الدولار الأمريكي الواحد .

ووفقا لرويترز، فإن بيانات العمالة الأمريكية القوية وتوقع أن تظل أرقام التضخم المرتفعة، بعناد ، كلها رهانات متقطعة على أي شيء باستثناء أسعار الفائدة المرتفعة حتى عام 2023 وتدفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

وأمطرت روسيا المدن الأوكرانية الاثنين بالصواريخ ردا على الانفجار الذي دمر الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها ، مع التصعيد الذي وضع الأسواق في حالة نفور من المخاطرة.

وسجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عند 0.6275 دولار يوم الاثنين وتحوم عند 0.6296 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

قال المحللون في National Australia Bank إن الدولار الاسترالي كان 'فتى السوق' في عمليات بيع ، وإن المزيد من الانخفاضات كان ممكنًا على المدى القريب حيث أن المعنويات هشة.

كما سجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 0.5545 دولار يوم الاثنين ويقترب من كسر أدنى مستوياته الوبائية ، حيث أدت البيانات الضعيفة من الصين إلى زيادة توتر المزاج.

وقالت كارول كونج، الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي ، 'إن توقعاتنا لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود العام المقبل تتماشى مع المزيد من المكاسب في الدولار'.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.053٪ إلى 113.12 ، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 20 عامًا عند 114.78 الذي لامسه الشهر الماضي.

ولا تزال الأسواق البريطانية في حالة تأهب ولم يتم تهدئتها تمامًا من قبل بنك إنجلترا المكثف لشراء السندات وتعهد وزير المالية كواسي كوارتنج بتقديم بعض إعلانات الميزانية.

تم بيع السندات بشكل حاد خلال الليل وكان الجنيه الاسترليني متذبذبًا ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في 10 أيام عند 1.1027 دولار يوم الاثنين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.1090 دولار يوم الثلاثاء.