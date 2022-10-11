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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب السمان.. جمهور محمد رمضان في الإسكندرية يلتفون حوله| فيديو

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره بـ بث مباشر له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” أثناء تواجده في أحد الفنادق بالإسكندرية، والذي يتواجد به لتصوير مشاهد مسلسله "العمدة" المقرر عرضه في رمضان 2023.

 

وقال محمد رمضان "  احنا في طريقنا للعطارين رايحين ناكل سمان، ده موسم السمان معرفش تعرفوا ولا لأ ، وانشاء الله نبعتلكوا فيديو قبل اكلت السمان ، بكرة نكون خلصنا 8 أيام من تصوير المسلسل الحمد عقبال آخر يوم".

 

وفى الفيديو الثانى الذى نشره محمد رمضان ظهر فيه والجمهور يلتف حولة لـ التقاط الصور والفيديوهات معه . 

ويذكر أن قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة بإصدار حكم منع ظهور محمد رمضان ، في الإعلام لجلسة ٢٣ أكتوبر الجاري للإطلاع.

وذكرت الدعوى أن أعماله الفنية ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، ويجب منع ظهور محمد رمضان في الإعلام، واختصم المحامي سمير صبري في دعواه المقامة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد رمضان.
وجاء بالدعوى المقامة ل منع ظهور محمد رمضان أن النقابة تعكس القيم التي تربي عليها المصريون، وأكد المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، على أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.

 

منع ظهور محمد رمضان .. إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة، ظهرت فئة من بعض الممثلين تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».

 

وجاء في دعوى منع ظهور محمد رمضان في الإعلام : انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدون أعمال فنية تحرض علي العنف ، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها .

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